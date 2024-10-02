7 секретів Кетрін Зети-Джонс, які допомогають їй в 55 виглядати на 40

Акторка Кетрін Зета-Джонс нещодавно відсвяткувала свої 55-річчя. Зірка знаходиться в прекрасній формі і виглядає молодшою за свої роки.

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Акторка обожнює грати в гольф

Зета-Джонс любить грати в гольф зі своїм чоловіком Майклом Дугласом, але зізнається, що їй важко мотивуватись, коли справа доходить до тренажерного залу.

За її словами, гра в гольф набагато цікавіша спортзалу.

Акторка обожнює гольф (фото: catherinezetajones/Instagram)

Любов до музики

Зета-Джонс каже, що її улюблені тренування - це гольф, плавання, теніс та чечітка.

"У мене в тренажерному залі є балет. Я вмикаю музику так голосно, що стіни пульсують, і займаюся ним годину. Я також кручу хулахуп, ходжу на біговій доріжці, займаюся еліптичним тренажером. Я намагаюся підтримувати роботу всього організму", - зізнається зірка.

Кетрін Зета-Джонс крутить хулахуп (фото: catherinezetajones/Instagram)

Сніданок завжди!

Зета-Джонс ніколи не пропускає сніданок.

"Взимку я їм кашу з бананом, коричневим цукром і ягодами. Коли ми переходимо на літній час, я обираю нежирний грецький йогурт з ягодами та гранолою", - розказала вона.

Прийом БАДів

Селебріті приймає добавки, щоб підтримувати своє здоров'я та фізичну форму.

"У моїй шафці у ванній кімнаті є безліч вітамінів. Я приймаю вітамін D і вітамін B, коли можу. Але я дуже здорово харчуюся. Звичайно, іноді я можу вжити картоплю фрі та шоколад, які я обожнюю. Але я намагаюся отримувати якомога більше поживних речовин", - сказала вона.

Актриса обожнює десерти, але дозволяє собі їх нечасто.

Гарний сон

Актриса зізнається, що сон для неї - це найважливіше. Він допомагає зберегти її гарний вигляд і підтримує її фізичну форму.

Кетрін Зета-Джонс радить гарно спати (фото: catherinezetajones/Instagram)

Тихе життя

Незважаючи на свою активність у соціальних мережах, Зета-Джонс каже, що їй подобається дуже спокійне життя зі сіоїм чоловіком Майклом Дугласом.

"Ми обидва здебільшого досить тихі та дуже приватні люди, але у нас є можливість вийти на вулицю та піти на вечерю", - сказала зірка.

В свої 55 років акторка шикарно виглядає (фото: Gettyn Images)

Впевненість у віці

З кожним роком Зета-Джонс стає все впевненішою в собі.

"Я просто сприймаю це. Але зараз я справді відчуваю, що попереду інша глава, і мені цікаво дивитися, що буде далі. Мої мрії здійснилися, а все інше тепер для мене бонус", - сказала вона про старіння та вік.