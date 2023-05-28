Собака пахне псиною не просто так: чому це відбувається і як можна позбавитися цього запаху

Власники собак часто стикаються із ситуацією, коли від домашнього улюбленця неприємно пахне псиною. Часто цей запах проявляється у вологу погоду, після прогулянки під дощем. І не завжди купання дозволяє його позбутися. А найнеприємніше – коли пес пахне псиною саме після купання.

Чому з'являється запах псини і як можна його позбутися - читайте в матеріалі Styler нижче.

Чому у собак з'являється запах псини

Собаки можуть неприємно пахнути псиною після прогулянки під дощем або в сиру погоду, після купання у водоймах, а також після миття будинку під теплою водою.

Багато хазяїв звикають до специфічного запаху і часто його просто не помічають. А от оточуючі, особливо алергіки, не переносять цей "аромат". І часто люди звинувачують саме господарів, вважаючи, що вони погано доглядають тварин.

Але, на жаль, це правда лише частково. Річ у тому, що запах псини виникає не сам по собі – його провокує так званий мікробіом, тобто бактерії та дріжджі, які знайшли чудові умови для життя та розмноження у густій собачій шерсті.

Ці мікроорганізми поселяються у шкірному салі, яке знаходиться біля коріння волосся. Жир зазвичай захищає шкіру тварини від попадання мікробів в організм і зволожує її, але проти цих бактерій він безсилий.

Ці бактерії харчуються ліпідами та виділяють відходи, які містять дрібні сполуки. Саме вони при контакті з водою викликають запах псини. Чим більше жиру виділяє шкіра собаки, тим сильніше вона буде неприємно пахнути. Особливо це помітно у порід із густою шерстю - вівчарки, лабрадори та інші.

Повністю видалити з шерсті собаки мікроорганізми складно і навіть небезпечно – шкіра втратить природний захисний шар та зволоження. З іншого боку, надмірна кількість грибків та бактерій погано впливає на імунну систему тварин. І це може спричинити інфекційні захворювання шкірного покриву.

Собаки пахнуть псиною не просто так (фото: pixabay.com)

Як підтримувати шкіри собаки здорової

Не давайте купатися у брудних водоймах. Це стосується багатьох ставків та озер – у такій воді підхопити заразу можна буквально за пару хвилин. Тим більше, що поки волога випаровуватиметься з шерсті, прілий запах посилюватиметься.

Доглядайте вовну щодня. Після прогулянки перевіряйте шерсть на наявність бруду, який міг прилипнути. Протирайте лапи вологим рушником або серветками, розчісуйте шерсть, видаляйте бруд із вух та біля очей. Уважно оглядайте ділянку під хвостом – якщо там є залишки екскрементів, обробіть теплою та вологою губкою.

Не забувайте мити собаку. Тварин із великою кількістю шерсті рекомендується купати не рідше 1 разу на місяць, влітку можна частіше. Під час купання використовуйте спеціальні шампуні та кондиціонери для шерсті із відповідним рівнем pH.

Використовувати людські шампуні категорично заборонено. Собак із густим підшорстком ветеринари рекомендують додатково поливати спеціальним ополіскувачем – 2 ст. ложки оцту (9%) на 3 літри води.

При цьому намагайтеся ретельно промивати густу шерсть, щоб видалити всі залишки миючого засобу. Інакше може виникнути роздратування, а з ним – специфічний запах. Також після купання потрібно просушити шерсть собаки рушником чи феном.

Використовуйте дезодоранти для шерсті. Молекули неприємного запаху швидко розщеплюються під впливом спеціального дезодоранту для тварин. Балончик потрібно струсити, розпорошити на чисту суху шерсть і розчесати.

Розчісуйте та вчасно тримінгуйте. Собак з довгою вовною або густим підшорстком необхідно постійно вичісувати. Це дозволить позбавити ваш дім від великої кількості шерсті по кутах, а також не дозволить пріти волосяному покриву і випромінювати неприємний запах. Розчісувати та стригти можна самостійно, а можна звертатися до професійного грумера.

Забирайте вдома. Регулярно періть постільну білизну, килимки та підстилки, м'які іграшки та інші предмети інтер'єру, з якими взаємодіє ваш улюбленець. Своєчасне прибирання зупинить поширення бактерій, а отже не дозволить їм перекочувати на шерсть тварин повторно.

Найкращий спосіб для швидкого регулярного прибирання та обробки меблів - розпилення розчином з води та оцту. Також ефективна для профілактики грибків харчова сода. Плями або неприємний запах, що в'ївся, можна посипати содою і залишити на пару хвилин, а потім пропилососити.

Зверніться до ветеринара. Якщо ви помітили, що неприємний запах від шерсті собаки посилюється і впоратися із цією проблемою не допомагають різні способи – запишіться на огляд до ветеринара. Не виключено, що причина саме у паразитах, шкірних інфекціях, ендокринних чи метаболічних розладах.