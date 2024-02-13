"Що вона меле?". Приходько жорстко пройшлася по психологині Холоденко

Артистка обурилася поведінкою зіркової психологині

Так, у ролику, який Холоденко опублікувала на своїй TikTok-сторінці, кандидатка філософських наук вирішила поміркувати про настрої українців.

"Нас зливають, за нас все вирішили. Україну ділять. Будь ласка, не програвайте внутрішньо. Коли ми програємо внутрішньо, у нас дійсно не буде жодного шансу на зміни", - сказала Наталія.

Наталія Холоденко (фото: скріншот з відео)

"Так, зараз складна ситуація, але це час, коли ми самі визначаємо своє майбутнє. Ні екстрасенси його визначають, ні астрологи, а конкретно кожна людина, яка для себе прийняла рішення: я борюсь чи я прогнозую негативне майбутнє", - додала вона.

Приходько запостила це відео до себе у stories, і зазначила, що її "дратує" психологиня через її позицію.

Анастасія Приходько розкритикувала Наталію Холоденко (фото: nstagram.com/prykhodko_official)

"Якби ви тільки знали, як мене дратує ось ця психологиня. Що вона меле і для кого? Для батальйону Монако?" - написала Анастасія.

Нагадаємо, нещодавно Холоденко відзначала день народження в одному з найдорожчих готелів Монте-Карло "Ермітаж".

Вона вирішила запросити своїх підписників, але не безкоштовно. Квитки на святкування коштували майже 25 000 гривень.