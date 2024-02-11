Потап розсекретив своє місцеперебування та заговорив про "шлях до Перемоги"

Співак та репер Потап, який на тлі повномасштабної війни неодноразово отримував хейт за деякі витівки, розповів, де він зараз перебуває. Окрім цього, артист заговорив про "шлях до Перемоги" й мрії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дописи, які Потап розмістив в Instagram .

Де зараз Потап

Як виявилося, артист вирушив до Колумбії. Він зазначив, що ця країна визначає музичні тренди в Латинській Америці, а колумбійські артисти, такі як Шакіра й Maluma, є лідерами музичної індустрії.

"І як продюсер, я маю надзвичайну можливість познайомитися з цією країною та працювати з найкращими авторами над створенням нових суперхітів", - заявив Потап.

Потап розповів, де він перебуває (скріншот)

Що артист каже про своє життя

Декілька годин тому Потап зробив ще один допис. Він заявив, що іноді "особистий та професійний ріст вимагають від нас докласти надзвичайних зусиль", аби рухатись вперед. При цьому репер поскаржився на складнощі.

"Часом нелегко змусити себе до сверхзусилль, особливо коли намагаємося вивчати нові мови, усвідомлювати інші культури та налагоджувати міжнародні зв’язки. Це постійна боротьба й прагнення, де ми вкладаємо свій час та здоров’я, щоб досягти бажаного результату", - заявив продюсер.

"Але навпроти всіх труднощів є відчуття вірного шляху. Ми не просто боремося для себе; ми зростаємо для своїх родин, друзів та країни. Незважаючи на багато ненависті та негативу, що зустрічаємо по шляху, ми продовжуємо прагнути нових вершин і не дозволяємо перешкодам затримати нас", - додав він.

Новий допис Потапа (скріншот)

Окрім цього, Потап вирішив звернутися до фанів з "порцією мотивацію". При цьому репер пригадав про "шлях до Перемоги".

"Пам'ятайте, кожен крок вперед підводить нас ближче до досягнення наших мрій. Давайте продовжувати йти до Перемоги, зростати та яскраво сяяти!" - написав він.

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