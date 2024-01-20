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Наталя Холоденко запросила підписників на свій день народження. Квитки коштували по 25 тис грн (фото)

Монте-Карло, Субота 20 січня 2024 12:46
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Наталя Холоденко запросила підписників на свій день народження. Квитки коштували по 25 тис грн (фото) Наталя Холоденко (фото: instagram.com/kholodenkon)
Автор: Юлія Гаюк

16 січня відомій психологині та експертці на телебаченні Наталі Холоденко виповнився 41 рік. Своє свято вона відзначала в одному з найдорожчих готелів Монте-Карло "Ермітаж". Наталя вирішила запросити своїх підписників, але не безкоштовно. Квитки на святкування коштували майже 25 000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сторінку Наталі Холоденко в Instagram.

День народження за гроші

Для святкування Наталя орендувала цілу конференц-залу, куди запросила всіх охочих розділити цей день з нею. Важко припустити, скільки коштує оренда такого приміщення в готелі "Ермітаж" у Монако.

Однак на сайті бронювання номерів можна побачити, що вартість номерів за добу стартує від 22 000 гривень.

Наталя Холоденко запросила підписників на свій день народження. Квитки коштували по 25 тис грн (фото)

Скриншот

Програми заходу представлено не було. Вочевидь, Наталя ділилася порадами, спілкувалася із шанувальниками та співала пісні.

Наталя Холоденко запросила підписників на свій день народження. Квитки коштували по 25 тис грн (фото)

Скриншот

Хоча Холоденко зазначила, що подія дасть можливість "зануритися у її світ та оточення, отримати новий досвід спілкування, забрати купу корисних інсайтів та добре відпочити".

Наталя Холоденко запросила підписників на свій день народження. Квитки коштували по 25 тис грн (фото)

Скриншот

Крім неї, на заході також були й інші спікери. Хто саме - невідомо.

Якщо ж хтось не зміг придбати квиток на офлайн зустріч, її можна навіть переглянути в записі. Зараз він коштує 1 390 гривень, але це вартість зі знижкою.

Наталя Холоденко запросила підписників на свій день народження. Квитки коштували по 25 тис грн (фото)

Скриншот

Раніше ми повідомляли про те, що гурт "Без Обмежень" припинив співпрацю з фондом Гринкевичів.

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