Що вміють різні версії ChatGPT і як вибрати відповідну для себе: корисні поради

GPT-4o (універсал для повсякденних завдань)

Підходить для: редагування, запитань, генерації ідей

Доступність: безкоштовно або за підпискою

GPT-4o став моделлю за замовчуванням не випадково - це потужний універсал, що підтримує роботу з текстом, зображеннями, аудіо та навіть відео. Він добре справляється з такими завданнями, як:

складання листів

генерація ідей

короткий переказ текстів

базове редагування

відповіді на прості запитання.

Модель добре справляється із запитами середньої складності, але може "галюцинувати", якщо завдання вимагає логіки і точного висновку.

Безкоштовні користувачі обмежені 10 повідомленнями кожні 3 години. Підписники Plus отримують до 80 повідомлень за той самий період.

GPT-4o ідеально підійде для повсякденних завдань (фото: Android Authority)

GPT-4.1 (покращений помічник для програмування і складних завдань)

Найкраще підходить для: програмування і складних завдань, що вимагають високої точності

Доступність: підписка Plus і вище

Хоча модель GPT-4o залишається стандартною за замовчуванням, користувачам із платною підпискою варто звернути увагу на GPT-4.1 як на більш ефективний варіант для щоденної роботи. Раніше доступна тільки через API і сторонні сервіси, зараз GPT-4.1 повністю інтегрована в ChatGPT для підписників Plus і вище.

Покращений інтелект і швидкість GPT-4.1 дають їй змогу виконувати всі завдання, які вирішує GPT-4o, але з помітним підвищенням якості.

Серед переваг:

Ідеальна для розробників, яким важливий баланс між швидкістю, точністю та економією ресурсів

Значно краще справляється з детальною коректурою, редагуванням і мозковими штурмами за складнішими темами

Відповідає швидше і ясніше, що знижує необхідність багаторазових уточнень.

Головний мінус GPT-4.1 - більш жорсткі обмеження: користувачі Plus можуть надсилати не більше 40 повідомлень кожні три години. Для більшості це достатньо, але за дуже великих обсягів роботи обмеження можуть стати відчутними.

GPT-4.1 зберігає мультимодальні можливості GPT-4o, але показує явний прогрес:

Точність програмування вища на 21,4%

Точність виконання інструкцій зросла на 10,5%

Покращено точність роботи з довгим контекстом - на 6,7%.

GPT-4.1 рідше "галюцинує", краще утримує тему і не плутає контексти різних проектів, що часто траплялося з GPT-4o. Модель уважніше слідує інструкціям і не схильна до зайвих домислів.

OpenAI 01 Pro Mode (потужний інструмент для бізнесу та складного програмування)

Найкраще підходить для: комплексних бізнес-завдань і програмування з високим ступенем деталізації

Доступність: підписка Pro і вище

Модель OpenAI 01 Pro Mode призначена для компаній, фрілансерів і фахівців, які вирішують складні бізнес-завдання. Для доступу потрібна дорога підписка Pro. У разі інтенсивного використання можливі тимчасові обмеження - наприклад, понад 200 повідомлень на день можуть викликати тимчасове блокування, як зазначають користувачі Reddit.

Можливі сценарії застосування:

Підготовка детальних звітів з аналізу ризиків і внутрішніх документів

Створення об'ємних дослідницьких оглядів

Розробка складних алгоритмів під конкретні бізнес-завдання

Створення спеціалізованих додатків і плагінів

Опрацювання складних наукових тем із технічних публікацій.

Це лише частина можливих напрямків - модель розрахована на справді складні завдання. Для повсякденного програмування або швидких запитів існують більш швидкі та зручні рішення. Через глибину міркувань 01 Pro Mode відповідає повільніше, але часто результат того вартий.

OpenAI 01 Pro Mode (фото: Android Authority)

GPT-03 (потужний помічник для бізнесу і складних завдань)

Найкраще підходить для: бізнес-продуктивності та завдань Plus-рівня з просунутим логічним аналізом

Доступність: підписка Plus і вище

Для складних багатоетапних проектів моделі на кшталт GPT-4o можуть припускатися помилок у логіці й іноді видавати "галюцинації". На відміну від них, GPT-03 розроблено з упором на просунуте міркування, тому краще підходить для таких завдань, як:

Підготовка звітів з аналізу ризиків та інших детальних документів

Глибокий і об'єктивний аналіз контенту, на відміну від надмірно позитивних відповідей інших моделей

Складання стратегічних бізнес-планів на основі даних про конкурентів і внутрішньої інформації

Роз'яснення складних концепцій у математиці, науці та програмуванні краще, ніж GPT-4o і GPT-4.1.

Модель допомагає опрацювати власні думки та ідеї, але покладатися на неї як на повноцінного радника не варто - висновки завжди потрібно перевіряти додатково.

Важливо пам'ятати: штучний інтелект вміє видавати логічні відповіді, але може вводити в оману, перебільшувати або навіть ненавмисно маніпулювати. Тому з GPT-03 потрібно працювати обережно.

Обмеження GPT-03 та рекомендації щодо використання

Через пріоритет на глибоке міркування GPT-03 відповідає повільніше за інші моделі. Крім того, підписники Plus, Team і Enterprise обмежені 100 повідомленнями на тиждень, що вимагає економної витрати запитів. Підписники Pro мають необмежений доступ.

GPT-4o-mini і GPT-4.1-mini (найкращі варіанти для користувачів API і за обмежень за повідомленнями)

Найкраще підходять для: користувачів API і тих, кому потрібен запасний варіант у разі досягнення лімітів

Доступність: безкоштовно і вище

Ці дві моделі дуже схожі між собою, навіть більше, ніж GPT-4o і GPT-4.1. GPT-4o-mini підходить для швидких технічних запитів:

Короткі запитання зі STEM-сфери

Програмування

Візуальне мислення.

Хоча GPT-4o-mini справляється з такими завданнями, за інтенсивного щоденного використання та об'ємних проектів її обмеження стають помітними. Ліміт у 300 повідомлень на день залежить від специфіки роботи, але загалом модель добре працює як резервний варіант при досягненні лімітів інших моделей.

Оптимально GPT-4o-mini використовувати поза ChatGPT - як більш економічний вибір для API-проектів.

GPT-4.1-mini - новіша модель, яка зараз є стандартною для всіх користувачів ChatGPT (замінюючи GPT-4o-mini). Її підтримка доступна і в безкоштовних акаунтах, що усуває обмеження за рівнем підписки. Вона поліпшена в частині програмування і загальної продуктивності та добре підходить як запасний варіант при досягненні лімітів на інших моделях.

Обидві міні-версії найкраще підходять для економічних проектів на API, а не для основної роботи в ChatGPT. GPT-4.1-mini поступово поширюється серед безкоштовних користувачів і автоматично активується при перевищенні ліміту GPT-4o.

GPT-4o-mini-high (швидкий запасний варіант із поліпшеним мисленням)

Найкраще підходить для: більш швидкого мислення порівняно з GPT-03 і в якості резервної моделі

Доступність: підписка Plus і вище

GPT-4o-mini-high (раніше відома як GPT-03-mini-high) тривалий час була фаворитом серед користувачів, яким була потрібна менша жорсткість обмежень під час кодування і більша гнучкість для нестандартних проектів.

Зараз модель втратила частину своєї популярності в програмуванні, але як і раніше офіційно використовується для таких завдань, як:

Розв'язання складних математичних рівнянь із докладним покроковим розбором

Створення SQL-запитів для роботи з базами даних і вилучення даних

Пояснення наукових концепцій простою і доступною мовою.

GPT-4o-mini-high найкраще використовувати як резервний варіант. Коли закінчуються кредити або досягається ліміт повідомлень на GPT-03, mini-high пропонує схожий функціонал, хоч і не такий потужний. Для користувачів Plus, Teams і Enterprise ліміт становить 100 повідомлень на день, тоді як для Pro - без обмежень.

GPT-4.5 (потужний універсал для фінального доопрацювання і важливих запитів)

Найкраще підходить для: фінального полірування, редагування або преміального варіанту GPT-4.1

Доступність: підписка Plus і вище

GPT-4.5 - одна з найпотужніших універсальних моделей, що помітно перевершує GPT-4.1 і GPT-4o за багатьма параметрами. Однак суворі ліміти на використання змушують ретельно вибирати, коли і для чого його застосовувати.

Раніше Plus-підписникам було доступно до 50 повідомлень на тиждень, зараз ліміт знизився до 20 повідомлень.

У Pro-підписників теж є ліміт, але точні цифри OpenAI не розкриває. Більшість користувачів його не досягає, однак для активного використання GPT-4.5 доведеться оформити дорогу підписку за 200 доларів на місяць, що не кожному по кишені.

Під "поліруванням" розуміється використання GPT-4o або GPT-4.1 для створення чорнового варіанту, а GPT-4.5 - для остаточного доопрацювання тексту.

GPT-4.5 - потужна модель для фінального доопрацювання і важливих запитів (фото: Android Authority)

Найкращий підхід - змішувати моделі для ідеальних результатів

У веб-версії ChatGPT легко змінювати модель прямо під час діалогу, хоч іноді й доводиться заново пояснювати контекст.

Для творчих проектів краще починати з GPT-4.1 для чернетки, потім перейти до GPT-03 для глибокого аналізу або перевірки ідей. Після уточнення деталей знову повертатися до GPT-4.1, а завершити роботу на GPT-4.5 для полірування тексту. Такий "танець моделей" допомагає знаходити помилки, генерувати нові ідеї та отримувати якісніші результати.

У підсумку універсального "найкращого" набору моделей немає - кожному варто експериментувати і шукати власний оптимальний робочий процес.

Наприклад, програмісти можуть почати з дешевшої GPT-4.1 для коду, а потім перейти до 01 Pro Mode для складного аналізу. Письменники та дослідники можуть поєднувати логічне мислення GPT-03 з тонкою редактурою GPT-4.5.