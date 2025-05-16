Це вже почалося. Глава OpenAI розповів, як ChatGPT змінить наше життя

Глава OpenAI Сем Альтман представив своє бачення майбутнього ChatGPT на AI-заході. Він розповів про те, як штучний інтелект може стати буквально "операційною системою" життя кожної людини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Що розповів Альтман

Коли один з учасників запитав, як ChatGPT може стати більш персоналізованим, Альтман відповів, що в майбутньому модель повинна вміти пам'ятати все з життя людини - до найдрібніших деталей.

"Ідеальний варіант - це дуже компактна модель із можливістю обробляти трильйон токенів контексту, в яку завантажується все ваше життя", - заявив він.

За словами Альтмана, такий ШІ зможе ефективно аналізувати весь контекст: кожне листування, яке ви коли-небудь вели, кожну книгу, лист, переглянуте відео - і навіть дані з інших джерел, синхронізовані в єдину систему. Причому інформація буде постійно оновлюватися, відображаючи поточні події вашого життя.

Як молоде покоління вже використовує ChatGPT

Альтман також поділився, що молоді користувачі вже почали використовувати ChatGPT як щось більше, ніж просто чат-бот:

"Студенти застосовують його як операційну систему. Завантажують файли, підключають джерела даних і працюють зі складними запитами", - заявив він.

"Багато молодих людей вже не ухвалюють важливих рішень без консультації з ChatGPT", - відзначив тривожну, але цікаву тенденцію глава OpenAI.

Такий ШІ може стати справді потужним помічником. Уявіть, що він сам замовить подарунок на весілля друзів, підкаже, коли виліт, і навіть заздалегідь купить наступну книгу.

Але з цією зручністю приходить і тривога: чи можемо ми довірити свої особисті дані комерційним технологічним гігантам?