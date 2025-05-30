Что умеют разные версии ChatGPT и как выбрать подходящую для себя: полезные советы

GPT-4o (универсал для повседневных задач)

Подходит для: редактирования, вопросов, генерации идей

Доступность: бесплатно или по подписке

GPT-4o стал моделью по умолчанию не случайно - это мощный универсал, поддерживающий работу с текстом, изображениями, аудио и даже видео. Он хорошо справляется с такими задачами, как:

составление писем

генерация идей

краткий пересказ текстов

базовое редактирование

ответы на простые вопросы.

Модель хорошо справляется с запросами средней сложности, но может "галлюцинировать", если задача требует логики и точного вывода.

Бесплатные пользователи ограничены 10 сообщениями каждые 3 часа. Подписчики Plus получают до 80 сообщений за тот же период.

GPT-4o идеально подойдет для повседневных задач (фото: Android Authority)

GPT-4.1 (улучшенный помощник для программирования и сложных задач)

Лучше всего подходит для: программирования и сложных задач, требующих высокой точности

Доступность: подписка Plus и выше

Хотя модель GPT-4o остается стандартной по умолчанию, пользователям с платной подпиской стоит обратить внимание на GPT-4.1 как на более эффективный вариант для ежедневной работы. Ранее доступная только через API и сторонние сервисы, сейчас GPT-4.1 полностью интегрирована в ChatGPT для подписчиков Plus и выше.

Улучшенный интеллект и скорость GPT-4.1 позволяют ей выполнять все задачи, которые решает GPT-4o, но с заметным повышением качества.

Среди преимуществ:

Идеальна для разработчиков, которым важен баланс между скоростью, точностью и экономией ресурсов

Значительно лучше справляется с детальной корректурой, редактированием и мозговыми штурмами по более сложным темам

Отвечает быстрее и яснее, что снижает необходимость многократных уточнений.

Главный минус GPT-4.1 - более жесткие ограничения: пользователи Plus могут отправлять не более 40 сообщений каждые три часа. Для большинства это достаточно, но при очень больших объемах работы ограничения могут стать ощутимыми.

GPT-4.1 сохраняет мультимодальные возможности GPT-4o, но показывает явный прогресс:

Точность программирования выше на 21,4%

Точность выполнения инструкций выросла на 10,5%

Улучшена точность работы с длинным контекстом - на 6,7%.

GPT-4.1 реже "галлюцинирует", лучше удерживает тему и не путает контексты разных проектов, что часто случалось с GPT-4o. Модель внимательнее следует инструкциям и не склонна к лишним домыслам.

OpenAI 01 Pro Mode (мощный инструмент для бизнеса и сложного программирования)

Лучше всего подходит для: комплексных бизнес-задач и программирования с высокой степенью детализации

Доступность: подписка Pro и выше

Модель OpenAI 01 Pro Mode предназначена для компаний, фрилансеров и специалистов, которые решают сложные бизнес-задачи. Для доступа нужна дорогая подписка Pro. При интенсивном использовании возможны временные ограничения - например, более 200 сообщений в день могут вызвать временную блокировку, как отмечают пользователи Reddit.

Возможные сценарии применения:

Подготовка детальных отчетов по анализу рисков и внутренних документов

Создание объемных исследовательских обзоров

Разработка сложных алгоритмов под конкретные бизнес-задачи

Создание специализированных приложений и плагинов

Обработка сложных научных тем из технических публикаций.

Это лишь часть возможных направлений - модель рассчитана на действительно сложные задачи. Для повседневного программирования или быстрых запросов существуют более быстрые и удобные решения. Из-за глубины рассуждений 01 Pro Mode отвечает медленнее, но зачастую результат того стоит.

OpenAI 01 Pro Mode (фото: Android Authority)

GPT-03 (мощный помощник для бизнеса и сложных задач)

Лучше всего подходит для: бизнес-продуктивности и задач Plus-уровня с продвинутым логическим анализом

Доступность: подписка Plus и выше

Для сложных многоэтапных проектов модели вроде GPT-4o могут допускать ошибки в логике и иногда выдавать "галлюцинации". В отличие от них, GPT-03 разработан с упором на продвинутое рассуждение, поэтому лучше подходит для таких задач, как:

Подготовка отчетов по анализу рисков и других детальных документов

Глубокий и объективный анализ контента, в отличие от чрезмерно позитивных ответов других моделей

Составление стратегических бизнес-планов на основе данных о конкурентах и внутренней информации

Разъяснение сложных концепций в математике, науке и программировании лучше, чем GPT-4o и GPT-4.1.

Модель помогает проработать собственные мысли и идеи, но полагаться на нее как на полноценного советника не стоит - выводы всегда нужно проверять дополнительно.

Важно помнить: искусственный интеллект умеет выдавать логичные ответы, но может вводить в заблуждение, преувеличивать или даже непреднамеренно манипулировать. Поэтому с GPT-03 нужно работать осторожно.

Ограничения GPT-03 и рекомендации по использованию

Из-за приоритета на глубокое рассуждение GPT-03 отвечает медленнее других моделей. Кроме того, подписчики Plus, Team и Enterprise ограничены 100 сообщениями в неделю, что требует экономного расхода запросов. Подписчики Pro имеют неограниченный доступ.

GPT-4o-mini и GPT-4.1-mini (лучшие варианты для пользователей API и при ограничениях по сообщениям)

Лучше всего подходят для: пользователей API и тех, кому нужен запасной вариант при достижении лимитов

Доступность: бесплатно и выше

Эти две модели очень похожи между собой, даже больше, чем GPT-4o и GPT-4.1. GPT-4o-mini подходит для быстрых технических запросов:

Короткие вопросы из STEM-сферы

Программирование

Визуальное мышление.

Хотя GPT-4o-mini справляется с такими задачами, при интенсивном ежедневном использовании и объемных проектах ее ограничения становятся заметны. Лимит в 300 сообщений в день зависит от специфики работы, но в целом модель хорошо работает как резервный вариант при достижении лимитов других моделей.

Оптимально GPT-4o-mini использовать вне ChatGPT - как более экономичный выбор для API-проектов.

GPT-4.1-mini - более новая модель, которая сейчас является стандартной для всех пользователей ChatGPT (заменяя GPT-4o-mini). Ее поддержка доступна и в бесплатных аккаунтах, что устраняет ограничения по уровню подписки. Она улучшена в части программирования и общей производительности и хорошо подходит как запасной вариант при достижении лимитов на других моделях.

Обе мини-версии лучше всего подходят для экономичных проектов на API, а не для основной работы в ChatGPT. GPT-4.1-mini постепенно распространяется среди бесплатных пользователей и автоматически активируется при превышении лимита GPT-4o.

GPT-4o-mini-high (быстрый запасной вариант с улучшенным мышлением)

Лучше всего подходит для: более быстрого мышления по сравнению с GPT-03 и в качестве резервной модели

Доступность: подписка Plus и выше

GPT-4o-mini-high (ранее известная как GPT-03-mini-high) долгое время была фаворитом среди пользователей, которым требовалась меньшая жесткость ограничений при кодировании и большая гибкость для нестандартных проектов.

Сейчас модель утратила часть своей популярности в программировании, но по-прежнему официально используется для таких задач, как:

Решение сложных математических уравнений с подробным пошаговым разбором

Создание SQL-запросов для работы с базами данных и извлечения данных

Объяснение научных концепций простым и доступным языком.

GPT-4o-mini-high лучше всего использовать как резервный вариант. Когда заканчиваются кредиты или достигается лимит сообщений на GPT-03, mini-high предлагает похожий функционал, хоть и не такой мощный. Для пользователей Plus, Teams и Enterprise лимит составляет 100 сообщений в день, в то время как для Pro - без ограничений.

GPT-4.5 (мощный универсал для финальной доработки и важных запросов)

Лучше всего подходит для: финальной полировки, редактирования или премиального варианта GPT-4.1

Доступность: подписка Plus и выше

GPT-4.5 - один из самых мощных универсальных моделей, заметно превосходящий GPT-4.1 и GPT-4o по многим параметрам. Однако строгие лимиты на использование заставляют тщательно выбирать, когда и для чего его применять.

Ранее Plus-подписчикам было доступно до 50 сообщений в неделю, сейчас лимит снизился до 20 сообщений.

У Pro-подписчиков тоже есть лимит, но точные цифры OpenAI не раскрывает. Большинство пользователей его не достигает, однако для активного использования GPT-4.5 придется оформить дорогую подписку за 200 долларов в месяц, что не каждому по карману.

Под "полировкой" понимается использование GPT-4o или GPT-4.1 для создания чернового варианта, а GPT-4.5 - для окончательной доработки текста.

GPT-4.5 - мощная модель для финальной доработки и важных запросов (фото: Android Authority)

Лучший подход - смешивать модели для идеальных результатов

В веб-версии ChatGPT легко менять модель прямо в ходе диалога, хоть иногда и приходится заново объяснять контекст.

Для творческих проектов лучше начинать с GPT-4.1 для черновика, затем перейти к GPT-03 для глубокого анализа или проверки идей. После уточнения деталей снова возвращаться к GPT-4.1, а завершить работу на GPT-4.5 для полировки текста. Такой "танец моделей" помогает находить ошибки, генерировать новые идеи и получать более качественные результаты.

В итоге универсального "лучшего" набора моделей нет - каждому стоит экспериментировать и искать собственный оптимальный рабочий процесс.

Например, программисты могут начать с более дешевой GPT-4.1 для кода, а потом перейти к 01 Pro Mode для сложного анализа. Писатели и исследователи могут сочетать логическое мышление GPT-03 с тонкой редактурой GPT-4.5.