Що вказує на те, що ви скоро розбагатієте: точні знаки

Існують прикмети, які попереджають, що перед тим, як до людини мають прийти гроші, в її житті відбуваються ситуації, які віщують фінансовий успіх.

На які знаки долі потрібно звернути увагу - читайте в матеріалі нижче .

Монета на вулиці

Згідно з прикметами, знайдена на вулиці монета жовтого кольору віщує прибуток у найближчому майбутньому. Її підіймати потрібно зі словами: "Монету забираю, на багатство чекаю".

Однак, знайдені на перехресті монети піднімати не потрібно - вони заряджені на негатив.

Свербить ліва долоня

У народі вважають, що якщо свербить ліва рука біля великого пальця, то незабаром ви отримаєте фінансовий прибуток. І чим сильніший свербіж - тим більшою буде сума.

Якщо ж свербить ліва долоня кілька днів, то ви можете отримувати хороші гроші протягом тривалого часу. Наприклад, такий свербіж може свідчити про підвищення зарплати або отримання спадщини.

Пташка заляпала одяг

"Сюрприз" від горобця чи голуба може означати, що на вас чекає фінансовий успіх.

Зокрема, якщо пташиний послід потрапив на:

Голову - це до удачі. Зазвичай удача супроводжується різким поліпшенням матеріального стану

Одяг - до кар’єрного росту

Руку - до несподіваної приємної знахідки або неочікуваного подарунка

На підвіконня - до гостей та хороших новин

Розбили посуд

Посуд б'ється не лише на щастя, але і до грошей. Предки вірили, чим дорожча річ розбилась, тим більше грошей прийде у дім.

Вважається, що розбита випадково в будинку ваза - це на щастя. Якщо вона зроблена з дорогого матеріалу - прикмета трактується як очікування фінансових удач, якщо ваза проста - чекайте змін в особистому житті.

Бездомна тварина

Згідно з прикметою, якщо до дому прибилась бездомна кішка або собака, то це до грошей. Зокрема, якщо залишити тварину у себе, то зовсім скоро можна отримати винагороду від долі.

Що зробити, для залучення грошей

Для привертання грошей у своє життя, варто знати про такі прикмети: