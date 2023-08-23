Ці ознаки вказують, що людина має екстрасенсорні здібності

Існують люди, які чутливіші до енергетики навколо. Вони мають більш загострену інтуїцію, можуть передбачати різні події й навіть мати дар ясновидіння.

Існують ознаки, які чітко вказують, що людина має екстрасенсорні здібності. Які саме – читайте у матеріалі нижче.

Віщі сни, які здійснюються

Якщо людина бачить сни, які потім збуваються, вони - віщі. Ця ознака вказує на екстрасенсорне сприйняття світу. Мозок під час сну може підключитися до біополя, отримуючи інформацію про майбутнє.

Буває так, що людина бачить певні сни, які ще потрібно розшифрувати. Наприклад, складні проблеми у них представлені великими небезпечними звірами.

Щоб розвинути таку здатність, потрібно перед сном сфокусувати свої думки на якомусь питанні чи ситуації, про яку ви хотіли б дізнатися про майбутнє. А вранці треба записати сон у деталях, одразу після пробудження.

Вплив на побутову техніку

Скільки разів ми сміялися з друзів або членів сім'ї, у присутності яких постійно ламається або барахлить побутова техніка. А виявляється, це має дуже цікаве пояснення та може бути пов'язане з екстрасенсорними здібностями.

Нестабільність біополя може впливати на електроніку. Люди з екстрасенсорними здібностями можуть випромінювати потужні енергетичні потоки, які впливають на техніку. Якщо такі поломки відбуваються часто в присутності певної людини - будьте певні, вона точно має якийсь дар.

Висока емпатія

Іноді про екстрасенсорні здібності може говорити підвищена чутливість та емпатія. Якщо людина відчуває емоції та стан інших людей дуже сильно і при цьому навіть відчувати чужий біль - у цієї людини екстрасенсорні здібності.

Такі люди можуть передбачати, які емоції відчуває інша людина, навіть не спілкуючись із нею. Ця здатність може бути пов'язана зі сприйняттям енергетичних хвиль, які випромінюють інші люди.

Почуття чиєїсь присутності

Незрозуміле відчуття присутності когось поруч із вами в той момент, коли візуально ви нікого не бачите - один із проявів екстрасенсорних здібностей.

У такій ситуації людина вловлює енергетичну сутність, яку люди бачити очима не можуть. Це відчуття може супроводжуватись незримими звуками, словами, несподіваним холодом чи теплом.

Передчуття біди

Іноді люди заявляють, що відчувають наближення якогось лиха чи неприємності, яке тільки має статися. І це також ознака екстрасенсорної інтуїції.

Організм реагує на приховані енергетичні зміни у навколишньому середовищі, попереджаючи про можливу небезпеку. Часом такі відчуття можуть проявлятися у вигляді неясної сильної тривоги без приводу, раптове погіршення настрою та самопочуття – одночасно.

Відчинені двері викликають дискомфорт

Відкриті двері, проходи можуть викликати дискомфорт та занепокоєння. Це пов'язано з тим, як людина сприймає енергетичні потоки. Вона відчуває, як енергія йде через відчинені двері й це викликає занепокоєння.

Характерна лінія на долоні

Ще одна відмінна риса людини з екстрасенсорними здібностями - дугоподібна лінія під вказівним пальцем на долоні. Чим нижче розташування цієї лінії, тим вищі екстрасенсорні здібності.