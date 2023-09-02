Що не можна казати перед сном, щоб не накликати біду

Сон - це особливий стан, тому навколо нього існує багато прикметі. Зокрема, деякі слова можуть змінити настрій людини перед сном і вплинути на те, що вона побачить уві сні.

Які слова не можна казати перед сном та що може статись - читайте нижче.

Які слова притягують невдачу

Ключі

Таким словом людина замикає грошовий канал, тому гроші можуть довго не з'являтися в її житті.

Кров

Якщо сказати це слово перед сном, то можна відчути рано вранці сильний головний біль, нездужання. Загалом погіршиться стан здоров'я.

Диявол, чорт

Згідно з прикметами, такими словами люди автоматично запрошують нечисту силу у свій будинок. Нічого хорошого це вам не принесе.

Смерть

Після цього вам будуть снитися кошмари, які при цьому будуть ще й віщими. Вони негативно позначаться на майбутньому і удачі.

Віник, пилосос

Попри те, що самі по собі слова не несуть негативу, краще все одно їх не казати перед сном. Все тому, що людина ще привертає у свою долю різні неприємності на роботі.

Хвороба

Згадка будь-яких проблем зі здоров’ям перед сном, може призвести до неприємностей, які стануться з рідними.

Чому не можна спати ногами до дверей

Згідно з прикметами такий сон привертає хвороби і біди на сплячого.

Також сон ногами до дверей може спровокувати кошмари. В інших народах люди вірять, що вночі душа відділяється від тіла і може полетіти у відчинені двері без повернення.

Зокрема, лінія між вікном і дверима - це найгірше місце для ліжка, адже як з вікна, так і з дверей проходять потоки енергії, які можуть бути не тільки позитивними.

Найкраще намагатися розміщувати ліжко в кутку або під стінкою, якщо вийде - перпендикулярно лінії вікна і дверей.