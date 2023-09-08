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Что указывает на то, что вы скоро разбогатеете: точные знаки

Пятница 08 сентября 2023 21:08
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Что указывает на то, что вы скоро разбогатеете: точные знаки Какие приметы предупреждают о прибыли в жизни (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Существуют приметы, которые предупреждают, что перед тем, как к человеку должны прийти деньги, в его жизни происходят ситуации, предвещающие финансовый успех.

На какие знаки судьбы нужно обратить внимание - читайте в материале ниже.

Монета на улице

Согласно приметам, найденная на улице монета желтого цвета предвещает прибыль в ближайшем будущем. Ее поднимать нужно со словами: "Монету забираю, богатства жду".

Однако найденные на перекрестке монеты поднимать не нужно - они заряжены на негатив.

Чешется левая ладонь

В народе считают, что если чешется левая рука возле большого пальца, то вскоре вы получите финансовую прибыль. И чем сильнее чешется - тем больше будет сумма.

Если же чешется левая ладонь несколько дней, то вы можете получать хорошие деньги в течение длительного времени. Например, такой зуд может свидетельствовать о повышении зарплаты или получении наследства.

Птичка загрязнила одежду

"Сюрприз" от воробья или голубя может означать, что вас ждет финансовый успех.

В частности, если птичий помет попал на:

  • Голову - это к удаче. Обычно удача сопровождается резким улучшением материального положения
  • Одежда - к карьерному росту
  • Руку - к неожиданной приятной находке или неожиданному подарку
  • На подоконник - к гостям и хорошим новостям

Разбили посуду

Посуда бьется не только к счастью, но и к деньгам. Предки верили, чем дороже вещь, тем больше денег придет в дом.

Считается, что разбитая случайно в доме ваза - это к счастью. Если она сделана из дорогостоящего материала - примета трактуется как ожидание финансовых удач, если ваза проста - ждите перемен в личной жизни.

Бездомное животное

Согласно примете, если к дому прибилась бездомная кошка или собака, то это к деньгам. В частности, если оставить животное у себя, то совсем скоро можно получить вознаграждение от судьбы.

Что сделать для привлечения денег

Для привлечения денег в свою жизнь, следует знать о таких приметах:

  • После того, как из дома вышли гости, обеденную скатерть необходимо вытряхнуть на улице
  • Чтобы в доме водились деньги, долги необходимо отдавать утром
  • Брать деньги нужно левой рукой, а отдавать правой
  • Следует помнить, что деньги любят счет, а значит, для их привлечения нужно чаще их перечислять и каждый раз перечислять полученный остаток
  • Находящиеся в кошельке бумажные купюры необходимо хранить к себе лицом
  • Не рекомендуется держать в своем кошельке рваные или мятые деньги, а одинаковые купюры должны обязательно лежать вместе

Раньше мы сообщали, что нельзя говорить перед сном, чтобы не навлечь беду.

Также читайте, какие признаки указывают, что у человека есть экстрасенсорные способности.

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