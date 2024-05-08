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Що не так з виступом Хорватії на Євробаченні 2024

Baby Lasagna на Євробаченні 2024 (фото: eurovision.tv)
Автор: Юлія Любченко

Перший півфінал Євробачення 2024 показав, наскільки різними є учасники конкурсу, і в чому особливість кожного з 15 претендентів на перемогу. Але найбільше за інших змогли вразити такі країни, як Україна і Хорватія.

Детальніше про запальний та дивакуватий виступ Baby Lasagna з Хорватії, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: інтерв’ю Baby Lasagna для Євробачення, офіційний сайт конкурсу, виступ артиста у першому півфіналі та реакція мережі.

Чим зачепила Хорватія у першому півфіналі Євробачення 2024 

Марко, а саме так звуть виконавця треку "Rim Tim Dagi Dim", який просто звів з розуму весь глядацький зал у Мальме та змусив підспівувати артисту, зміг зачепити публіку і стати одним з лідерів півфіналу. 

Так, декому його виступ здався дивним, і його навіть почали порівнювати з якимись сатаністськими мотивами, але врешті-решт - це спрацювало і Baby Lasagna йде далі. 

 Baby Lasagna під час виступу на Євробаченні 2024 (фото: eurovision.tv)

Однією з особливостей номера є те, що під час запального і трохи агресивного приспіву Baby Lasagna виконав свої традиційні рухи руками, які вже стали вірусними в мережі.

Хтось вбачає у цьому натяк на дивні вподобання Хорватії, але  сам музикант пояснював, що на написання пісні його надихнула можливість влаштуватися на круїзне судно, від якої він згодом відмовився.

Наприклад, молодого співака почали порівнювати з Рамштайном, адже стиль виконання трохи схожий. 

Рекція на виступ Марко в мережі (Скриншоти)

Місія Baby Lasagna на Євробаченні - розважити публіку і водночас привернути увагу до соціальних і духовних викликів, що стоять перед окремими людьми та суспільством. 

"Пісня Марко може здатися веселою та жартівливою, адже в ній присутня динаміка, але насправді вона натхненна масовою еміграцією молоді з Хорватії. Свого часу артист теж це пережив, шукаючи кращого життя в Німеччині", - повідомляється на сайті Євробачення.

Варто додати, якщо Baby Lasagna все ж посяде перше місце на Євробаченні 2024, для Хорватії це стане першою перемогою за історію конкурсу.

 

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