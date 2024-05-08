Что не так с выступлением Хорватии на Евровидении 2024

Чем зацепила Хорватия в первом полуфинале Евровидение 2024 года

Марко, а именно так зовут исполнителя трека "Rim Tim Dagi Dim", который просто свел с ума весь зрительный зал в Мальме и заставил подпевать артисту, смог зацепить публику и стать одним из лидеров полуфинала.

Да, некоторым его выступление показалось странным, и его даже начали сравнивать с какими-то сатанистскими мотивами, но в конце концов - это сработало и Baby Lasagna идет дальше.

Baby Lasagna во время выступления на Евровидении 2024 года (фото: eurovision.tv)

Одной из особенностей номера является то, что во время зажигательного и слегка агрессивного припева Baby Lasagna исполнил свои традиционные движения руками, которые уже стали вирусными в сети.

Кто-то видит в этом намек на странные предпочтения Хорватии, но сам музыкант объяснял, что на написание песни его вдохновила возможность устроиться на круизное судно, от которого он впоследствии отказался.

Например, молодого певца начали сравнивать с Рамштайном, ведь стиль исполнения немного похож.

Рекция на выступление Марко в сети (Скриншоты)

Миссия Baby Lasagna на Евровидении - развлечь публику и одновременно привлечь внимание к социальным и духовным вызовам, стоящим перед отдельными людьми и обществом.

"Песня Марко может показаться веселой и шутливой, ведь в ней присутствует динамика, но на самом деле она вдохновлена массовой эмиграцией молодежи из Хорватии. В свое время артист тоже это пережил в поисках лучшей жизни в Германии", - сообщается на сайте Евровидения.

Стоит добавить, если Baby Lasagna все же займет первое место на Евровидении 2024 года, для Хорватии это станет первой победой за историю конкурса.