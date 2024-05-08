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В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення (фото, відео)

Середа 08 травня 2024 20:51
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В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення (фото, відео) Jerry Heil та Alyona Alyona (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Jerry Heil та Alyona Alyona не лише підкорили весь світ своїм виступом на Євробаченні 2024 у першому півфіналі, але й зачарували своїми образами на бірюзовому хіднику.

Детальніше про симвлізм вбрання учасниць конкурсу від України, розповідає РБК-Україна (проект Styler)

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Instagram-профіль Alyona Alyona, інтерв'ю учасниць Євробачення 2024 та ефір першого півфіналу конкурсу.

В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення

Днями у Мальме відбулася урочиста церемонія відкриття Євробачення 2024, де бірюзовим хідником пройшлися 36 учасників з різних країн та вразили своїми образами.

Наші дівчата, Аlyona Аlyona і Jerry Heil для хідника вирішили одягнути вбрання з глибоким символізмом, а також поділилися важливими меседжами з усім світом, адже вони мають на меті бути почутими.

В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення (фото, відео)В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення (фото, відео)

Вбрання Jerry Heil та Alyona Alyona на бірюзовому хіднику Євробачення 2024 (фото: Getty images)

Так, Альона та Яна постали у футболках з підвішеними справжніми ключами, які символізують "фантомний дім", тобто, той, куди вже немає змоги повернутися. До речі, саме з ними дівчата й вирушали з Києва до Мальме.

Таким жестом артистки закликали допомогти нашій країні відбудувати зруйновану окупантами гімназію, що розташована в селі Велика Костромка, Дніпропетровська область.

Який символізм мають костюми учасниць Євробачення від України

"Це соціальна кампанія. Ми хочемо нагадати людям, що є багато українців, які втратили домівки. Ключі символізують "фантомні будинки". Це коли ти маєш ключі, але більше немає куди повертатися. Зокрема, це є символом школи, яка була розбомблена в Україні. Тож, ми збираємо кошти для її відбудови, щоб діти мали змогу повернутися і продовжити навчання", - сказали співачки в інтерв'ю.

Відомо, що дизайнеркою цих образів для Jerry Heil та Alyona Alyona стала Лілія Літковська.

В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення (фото, відео)В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення (фото, відео)В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення (фото, відео)В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення (фото, відео)В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення (фото, відео)В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення (фото, відео)В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення (фото, відео)

Jerry Heil та Alyona Alyona на бірюзовому хіднику Євробачення з іншими учасниками (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"З початку війни тисячі й тисячі українців втратили свої домівки, але є дещо, що завжди залишається з нами - і це невидимий зв’язок із рідним домом, нашим корінням та батьківщиною, який ніщо та ніхто не в змозі зруйнувати", - розповіла дизайнерка.

"Ключі в образах, створених для Jerry Heil та alyona alyona, символізують саме цю прив’язаність до рідної домівки, що закарбована в нашому серці, де б ми не були, і саме вона стане ключем до відновлення, відбудови та повернення нашого дому", - продовжила Лілія.

Раніше ми розповідали, хто переміг і яке місце посіла Україна у першому пфвфіналі Євробачення 2024.

Також читайте, якою була Jerry Heil 5 років тому.

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