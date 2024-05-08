Євробачення 2024: відео виступів усіх учасників першого півфіналу
Пройшов перший півфінал Євробачення 2024 (фото: eurovision.tv)
7 травня завершився перший півфінал Євробачення 2024, в якому взяли учать 15 учасників, серед яких і Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".
РБК-Україна (проект Styler) зібрало відео виступів усіх учасників - і тих, які пройшли у Гранд-фінал пісенного дійства, і тих, які не змогли подолати півфінальну стадію конкурсу.
Silia Kapsis - "Liar"
Teya Dora - "Ramonda"
Silvester Belt - "Luktelk"
Bambie Thug - "Doomsday Blue"
Jerry Heil & alyona alyona - "Teresa & Maria"
Luna - "The Tower"
Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"
Hera Björk - "Scared of Heights"
Raiven - "Veronika"
Windows95Man - "No Rules"
Natalia Barbu - "In the Middle"
FAHREE feat. Ilkin Dovlatov - "Özünlə Apar"
Electric Fields - "One Milkali (One Blood)"
Iolanda - "Grito"
Tali - "Fighter"
Раніше ми розповідали, яким було життя Alyona Alyona до популярності.
Також дивіться, якою була Jerry Heil 5 років тому.