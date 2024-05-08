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Євробачення 2024: відео виступів усіх учасників першого півфіналу

Середа 08 травня 2024 08:46
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Євробачення 2024: відео виступів усіх учасників першого півфіналу Пройшов перший півфінал Євробачення 2024 (фото: eurovision.tv)
Автор: Юлія Любченко

7 травня завершився перший півфінал Євробачення 2024, в якому взяли учать 15 учасників, серед яких і Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".

РБК-Україна (проект Styler) зібрало відео виступів усіх учасників - і тих, які пройшли у Гранд-фінал пісенного дійства, і тих, які не змогли подолати півфінальну стадію конкурсу.

Silia Kapsis - "Liar"

Teya Dora - "Ramonda"

Silvester Belt - "Luktelk"

Bambie Thug - "Doomsday Blue"

Jerry Heil & alyona alyona - "Teresa & Maria"

Luna - "The Tower"

Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

Hera Björk - "Scared of Heights"

Raiven - "Veronika"

Windows95Man - "No Rules"

Natalia Barbu - "In the Middle"

FAHREE feat. Ilkin Dovlatov - "Özünlə Apar"

Electric Fields - "One Milkali (One Blood)"

Iolanda - "Grito"

Tali - "Fighter"

Раніше ми розповідали, яким було життя Alyona Alyona до популярності.

Також дивіться, якою була Jerry Heil 5 років тому.

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