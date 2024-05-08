Євробачення 2024: відео виступів усіх учасників першого півфіналу

7 травня завершився перший півфінал Євробачення 2024, в якому взяли учать 15 учасників, серед яких і Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".

РБК-Україна (проект Styler) зібрало відео виступів усіх учасників - і тих, які пройшли у Гранд-фінал пісенного дійства, і тих, які не змогли подолати півфінальну стадію конкурсу.