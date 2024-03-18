Що відомо про зірку кіно для дорослих Джозефіну Джексон: справжнє ім'я, заробітки та "наїзд" на Лачена

Дитинство та юність Юлії Сенюк

Дитинство майбутньої зірки кіно для дорослих пройшло у Львівській області, в місті Золочів. Після закінчення школи вона вступила до університету. Юлія закінчила магістратуру за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Її батько підприємець, а мати присвятила себе сім'ї та дому. Більшу частину дитинства вихованням нашої героїні займався дідусь.

Батьки Джозефіни були досить суворими: вони обмежували прогулянки, змушували вчитися і привчали до праці.

Джозефіна Джексон народилася у місті Золочів (фото: instagram.com/ta.sama.backup)

У школі дівчина була відмінницею, адже батьки вимагали від неї лише найвижчі оцінки.

Паралельно вона вивчала англійську, якою нині вільно володіє. Це дозволяє їй практикувати цю мову з ветеранами ЗСУ під час їхньої реабілітації.

Як в її житті з’явилося порно

Починала Юлія з фотосесій у стилі ню. А наприкінці 2018-го року через Instagram їй запропонували знятися у порно.

Компанії бронюють моделей на сайтах агентств. Там була анкета і анкета дівчини.

Перші зйомки почалися у 2019-му.

"Основною причиною такого рішення були гроші і моє неправильне розуміння цієї роботи. Бо спершу подумала, що це будуть еротичні фото- та відеозйомки", - зізналася Джозефіна.

Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.backup)

Та після того, як Сенюк детально ознайомилася з умовами, зрозуміла, що це буде порно. Але з агентством майже все було погоджено і вона вже "розписала плани на зароблені в майбутньому гроші".

У результаті кар’єра Джексон пішла в гору і зараз дівчина літає в Будапешт 1-2 рази на місяць, знімає кілька відео, а потім повертається в Україну.

Скільки заробляє Джозефіна Джексон

Юлія знімається соло, GG (дівчина з дівчиною), BG (хлопець з дівчиною), BGG (хлопець з двома дівчатами).

Ціна таких зйомок від 300 до 600 євро.

У BGA, DA, TA, GANGBANG розцінки від 1000 до 3000 євро.

Скільки заробляє Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.backup)

Ціна залежить від популярності актора. Чим більше фанів, тим більша можливість потрапити на зйомки у відомі компанії.

Джозефіну не цікавлять особисті зустрічі із фанатами, і вона відмовляється від таких пропозицій незалежно від розміру гонорару.

Особисте життя

Акторка не перебуває у шлюбі та не має дітей. Однак у неї є бойфренд, який підтримує її в обраній специфічній професії.

Вони познайомилися, коли Джозефіна вже почала зніматися у фільмах для дорослих. Спочатку стосунки пари були вільними, але з часом стали більш серйозними.

Джозефіна Джексон - особисте життя дівчини (фото: instagram.com/ta.sama.backup)

Допомога ветеранам ЗСУ і "наїзд" на Лачена

Після початку повномасштабної війни акторка фільмів 18+ вирішила використати свою популярність в Україні та за кордоном для допомоги ветеранам ЗСУ.

Вона щотижня практикує з ними англійську і проводить заняття в басейні при Центрі складного Ендопротезування, Остеоінтеграції та Біоніки.

Там реабілітуються бійці, які через характер своїх поранень потребують набагато більш складних протезів, які інтегруються їм у тіло.

У соцмережах Сенюк постійно тримає зв'язок зі своєю аудиторією, підтримує інформаційний фронт і збирає донати на ЗСУ.

А нещодавно Юлія дорікнула блогеру і автору інформаційного Telegram-каналу "Лачен пише" Ігорю Лаченкову, що той не організовує збори на протези, натомість часто збирає на дрони.

"Донат на дрон - це ж донат на перемогу (хто зна насправді), а донат на протез - це донат на чиєсь повноцінне життя, на яке вам звичайно байдуже, бо це не гучна подія", - писала вона у своїх соцмережах.