Євген Клопотенко зізнався, скільки донатить та заробляє на місяць. Цифри вас вразять

Кулінар Євген Клопотенко розповів, скільки він заробляє та скільки донатить на допомогу ЗСУ щомісяця. Як виявилося, іноді шеф-кухар може піти в "мінус", але в цілому він отримує чимало грошей.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Клопотенко розповів в інтерв'ю Еммі Антонюк, яке вже вийшло на її YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись".

Скільки заробляє Клопотенко

За словами кулінара, він вважає себе фінансово успішною людиною, але зазначає, що його бізнеси "побудовані на його обличчі". Він може капіталізувати свій сайт, але якщо захоче усе продати, аби поїхати на Мальдіви, то у нього нічого не буде.

Втім, Клопотенко планує відкривати нові бізнеси та не зупиняється на досягнутому.

Клопотенко назвав суму, яку заробляє щомісяця (скріншот)

"Ну, десь в місяць я отримаю, не знаю, десь 200-250-350 (тисяч). Від 300 до 800 тисяч, але буває і таке, що мінус 500 (тисяч) отримаю, це ж бізнес", - сказав кулінар і зазначив, що йдеться про гривні.

"Зарплатний фонд, наприклад, в моєму лише бренді, це 1,5 мільйона гривень. Я маю кожен місяць платити людям, які в команді", - додав він.

Клопотенко також розповів, що вже два роки не може поміняти машину, але в нього є водій, асистент та "прекрасна команда", яка складається з 300 осіб.

Відомий кулінар назвав суму, яку відправляє на ЗСУ (фото: СТБ)

Скільки Клопотенко донатить щомісяця

Кулінар назвав суму, яку виділяє на допомогу ЗСУ. Йдеться про понад 100 тисяч гривень.

"Доначу, в середньому, десь 120 (тисяч гривень), ну 100-150 тисяч я доначу на місяць. Але це залежить ще від того, що в мене ще кожна компанія моя окремо донатить", - пояснив Клопотенко.