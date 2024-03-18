ua en ru
Пн, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Євген Клопотенко зізнався, скільки донатить та заробляє на місяць. Цифри вас вразять

Понеділок 18 березня 2024 17:10
UA EN RU
Євген Клопотенко зізнався, скільки донатить та заробляє на місяць. Цифри вас вразять Скільки заробляє Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Поліна Іваненко

Кулінар Євген Клопотенко розповів, скільки він заробляє та скільки донатить на допомогу ЗСУ щомісяця. Як виявилося, іноді шеф-кухар може піти в "мінус", але в цілому він отримує чимало грошей.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Клопотенко розповів в інтерв'ю Еммі Антонюк, яке вже вийшло на її YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись".

Скільки заробляє Клопотенко

За словами кулінара, він вважає себе фінансово успішною людиною, але зазначає, що його бізнеси "побудовані на його обличчі". Він може капіталізувати свій сайт, але якщо захоче усе продати, аби поїхати на Мальдіви, то у нього нічого не буде.

Втім, Клопотенко планує відкривати нові бізнеси та не зупиняється на досягнутому.

Євген Клопотенко зізнався, скільки донатить та заробляє на місяць. Цифри вас вразятьКлопотенко назвав суму, яку заробляє щомісяця (скріншот)

"Ну, десь в місяць я отримаю, не знаю, десь 200-250-350 (тисяч). Від 300 до 800 тисяч, але буває і таке, що мінус 500 (тисяч) отримаю, це ж бізнес", - сказав кулінар і зазначив, що йдеться про гривні.

"Зарплатний фонд, наприклад, в моєму лише бренді, це 1,5 мільйона гривень. Я маю кожен місяць платити людям, які в команді", - додав він.

Клопотенко також розповів, що вже два роки не може поміняти машину, але в нього є водій, асистент та "прекрасна команда", яка складається з 300 осіб.

Євген Клопотенко (фото: СТБ)

Відомий кулінар назвав суму, яку відправляє на ЗСУ (фото: СТБ)

Скільки Клопотенко донатить щомісяця

Кулінар назвав суму, яку виділяє на допомогу ЗСУ. Йдеться про понад 100 тисяч гривень.

"Доначу, в середньому, десь 120 (тисяч гривень), ну 100-150 тисяч я доначу на місяць. Але це залежить ще від того, що в мене ще кожна компанія моя окремо донатить", - пояснив Клопотенко.

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, що Анна Трінчер кардинально змінила імідж.

Окрім цього, раніше стало відомо, що Ольгу Сумську "підловили" без макіяжу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євгеній Клопотенко Шоу-бізнес Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Без візитів до ТЦК і в планах бронь. Для чого потрібен реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг"
Без візитів до ТЦК і в планах бронь. Для чого потрібен реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг"