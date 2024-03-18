Что известно о звезде кино для взрослых Джозефине Джексон: настоящее имя, заработки и "наезд" на Лачена

Детство и юность Юлии Сенюк

Детство будущей звезды кино для взрослых прошло во Львовской области, в городе Золочев. После окончания школы она поступила в университет. Юлия закончила магистратуру по специальности "Международные экономические отношения".

Ее отец предприниматель, а мать посвятила себя семье и дому. Большую часть детства воспитанием нашей героини занимался дедушка.

Родители Джозефины были довольно строгими: они ограничивали прогулки, заставляли ее учиться и приучали к труду.

Джозефина Джексон родилась в городе Золочев (фото: instagram.com/ta.sama.backup)

В школе девушка была отличницей, ведь родители требовали от нее только самые высокие оценки.

Параллельно она изучала английский, которым сейчас свободно владеет. Это позволяет ей практиковать этот язык с ветеранами ВСУ во время их реабилитации.

Как в ее жизни появилось порно

Начинала Юлия с фотосессий в стиле ню. А в конце 2018 года через Instagram ей предложили сняться в порно.

Компании бронируют моделей на сайтах агентств. Там была анкета девушки.

Первые съемки начались в 2019 году.

"Основной причиной такого решения были деньги и мое неправильное понимание этой работы. Потому что подумала, что это будут эротические фото- и видеосъемки", - призналась Джозефина.

Джозефина Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.backup)

Но после того, как Сенюк подробно ознакомилась с условиями, поняла, что это будет порно. Но с агентством почти все было согласовано и она уже "расписала планы на заработанные в будущем деньги".

В итоге карьера Джексон пошла в гору и сейчас девушка летает в Будапешт 1-2 раза в месяц, снимает несколько видео, а потом возвращается в Украину.

Сколько зарабатывает Джозефина Джексон

Юлия снимается соло, GG (девушка с девушкой), BG (парень с девушкой), BGG (парень с двумя девушками).

Стоимость таких съемок от 300 до 600 евро.

У BGA, DA, TA, GANGBANG расценки от 1000 до 3000 евро.

Сколько зарабатывает Джозефина Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.backup)

Цена зависит от популярности актера. Чем больше фанов, тем больше возможность попасть на съемки в известные компании.

Джозефину не интересуют личные встречи с фанатами, и она отказывается от таких предложений вне зависимости от размера гонорара.

Личная жизнь

Актриса не состоит в браке и не имеет детей. Однако у нее есть бойфренд, поддерживающий ее в выбранной специфической профессии.

Они познакомились, когда Джозефина начала сниматься в фильмах для взрослых. Сначала отношения пары были свободными, но со временем стали серьезнее.

Джозефина Джексон - личная жизнь девушки (фото: instagram.com/ta.sama.backup

Помощь ветеранам ВСУ и "наезд" на Лачена

После начала полномасштабной войны актриса фильмов 18+ решила использовать свою популярность в Украине и за рубежом для помощи ветеранам ВСУ.

Она еженедельно практикует с ними английский и проводит занятия в бассейне при Центре сложного Эндопротезирования, Остеоинтеграции и Бионики.

Там реабилитируются бойцы, которые из-за характера своих ранений требуют гораздо более сложных протезов, которые интегрируются им в тело.

В соцсетях Сенюк постоянно держит связь со своей аудиторией, поддерживает информационный фронт и собирает донаты на ВСУ.

А недавно Юлия упрекнула блогера и автора информационного Telegram-канала "Лачен пишет" Игоря Лаченкова, что тот не организовывает сборы на протезы, зато часто собирает на дроны.

"Донат на дрон - это же донат на победу (кто знает на самом деле), а донат на протез - это донат на чью-то полноценную жизнь, на которую вам конечно безразлично, потому что это не громкое событие", - писала она в своих соцсетях.