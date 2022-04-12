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Мы мощная нация. Звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон – о войне, "орках" и будущем Украины

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 20:00
Мы мощная нация. Звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон – о войне, "орках" и будущем Украины Юлию Сенюк миллионы людей в мире знают под псевдонимом Josephine Jackson (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Во время войны России против Украины все граждане нашей страны присоединились к борьбе с агрессором. Актеры, музыканты, предприниматели, учителя, врачи – люди всех профессий встали на защиту своей родной земли. Одни - с автоматами в рядах ВСУ, другие – в тылу.

Одной из тех, кто активно поддерживает украинских военных, собирает средства на поддержку беженцев и переселенцев, а также рассказывает правду о войне на весь мир, является звездная актриса фильмов для взрослых Юлия Сенюк, которую миллионы людей с разных уголков планеты знают под сценическим именем Josephine Jackson.

Сегодня девушка в интервью Styler рассказывает о войне, отношении к "орков", которые убивают мирных жителей, и перспективы Украины после победы над рашизмом.

Мы мощная нация. Звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон – о войне, &quot;орках&quot; и будущем Украины

Джозефина Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Юля, какие были твои первые эмоции, когда ты узнала о вторжении России в Украину?

Когда началась война, я была в Будапеште на съемках.

Еще вечером одна новость не давала мне покоя – о выезде российского консульства и снятии их флага. Лично для меня это был четкий знак, что что-то должно произойти... Уже в ту ночь я боялась ложиться спать, чтобы не проснуться с началом войны. Но увы...

В 6 утра [24 февраля] я схватила свой телефон, чтобы почитать новости, а там – война. Меня охватила паника, страх и не понимание, что делать дальше. Хоть и была не в Украине, но совершенно не чувствовала себя в безопасности – тревожное состояние, бессонница преследовали меня (думаю, как и каждого украинца).

Я понимала, что сидеть в Европе не вариант, мне будет гораздо комфортнее и спокойнее у себя дома, во Львове, где сравнительно безопасно и где есть все свое и все свои рядом. Через несколько дней я пришла в себя, собрала небольшую гуманитарную помощь и вернулась обратно в Украину.

Мы мощная нация. Звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон – о войне, &quot;орках&quot; и будущем Украины

Джозефина Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Что за время войны тебя поразило или разозлило больше всего?

Меня больше всего задели убийства и изнасилования детей. Когда в новостях озвучивали такой возраст, как 11-14 лет... Это просто убивает изнутри!

Для любой женщины изнасилование выделяется среди других преступлений, ведь это большой стыд и травма, с которой ты продолжаешь жить. А когда ты узнаешь, что были изнасилованы дети... Солдатами... Десятками солдат по кругу... Фу! Это настолько отвратительно, страшно и недопустимо! С кем мы воюем? С педофилами?!

Актриса фильмов для взрослых Lisa Dawn волонтерит сейчас в Киеве. А кто еще из твоих коллег помогает армии, поддерживает Украину и словом, и делом?

Так как работа и жизнь у меня не пересекаются, я не в близких отношениях со своими коллегами "по цеху". Все, что я вижу, это поддержка украинских моделей и актрис через социальные сети, освещение правдивой информации, сбор средств.

Должна отметить, что активность украинских порноактрис является достаточно низкой. Особенно у тех, которые не в Украине. Грустно на это смотреть. Но это выбор каждого...

Мы мощная нация. Звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон – о войне, &quot;орках&quot; и будущем Украины

Джозефина Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

В индустрии много актрис из России. Хотя бы кто-то из них осуждает вторжение РФ?

К сожалению или к счастью, с россиянками я практически не снималась. Поэтому завести знакомство мне не удалось.

Я подписана на некоторых девушек [россиянок] в Инстаграме. И там нет никакого осуждения. Равно как и нет поддержки Украины.

А в целом мировые режиссеры и актеры что-то говорят о войне в Украине?

Так как с первых дней войны я в Украине, то не могу привести конкретных примеров... Но многие из них дистанционно выразили мне слова поддержки.

На счет же публичной позиции в поддержку Украины – то ее не было. Ни одна большая студия, которую я через сториз просила поддержать Украину, не обратила на это внимания.

Поэтому можем считать, что порно "вне политики" и все в индустрии придерживаются нейтралитета.

Мы мощная нация. Звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон – о войне, &quot;орках&quot; и будущем Украины

Джозефина Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Будем откровенными: многие украинцы являются консерваторами и даже осуждают порноактрис. Но вот сейчас, когда ты в частности поддерживаешь ВСУ, девушки с помощью оnlyfans собирают миллионы на помощь украинцам и тому подобное... Заметно, что люди изменили свое мнение?

Люди меняли свое мнение о моей профессии еще до войны, потому что узнавали меня лучше по интервью или вживую.

А те, кто не изменил, до сих пор так и продолжают писать: "эх, если бы не твоя профессия" под моими патриотическими постами...

Честно говоря, я не афиширую то, что собираю средства на своих платформах. Мне кажется, это сейчас обязанность каждой onlyfans девушки.

Поэтому такого пиара я себе не обеспечила.

Мы мощная нация. Звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон – о войне, &quot;орках&quot; и будущем Украины

Джозефина Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Какой ты видишь Украину после победы над рашистами?

Свободной, процветающей европейской страной. Я вижу ее великой державой, на которую будут равняться и брать с нее пример во всем мире – в том числе в США и Евросоюзе.

Перед украинцами наконец откроются все двери, большие возможности, большое будущее.

Я, наверное, как и большинство украинцев, в свое время сомневалась в наших политиках, законах, полиции, государстве в целом. Я не то что не видела, я даже не думала, что Украина сможет выбраться из такой глубокой ямы, в которую попала.

Но война показала мне что такое Украина, и какая в ней живет могущественная нация. Все эти события кардинально изменили мое видение потенциала нашей страны и ее возможностей на мировой арене.

Мы мощная нация. Звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон – о войне, &quot;орках&quot; и будущем Украины

Джозефина Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Как думаешь, легализация порноиндустрии возможна в Украине? И насколько сильно это могло бы повлиять на экономику страны?

Думаю, что после войны лояльность общества к подобным законопроектам будет выше, и шансы на их подписание являются достаточно высокими.

Это однозначно повлияет положительно на экономику страны, ведь это прежде всего привлечение иностранных инвестиций. В частности иностранные компании будут создавать студии в Украине, потому что это дешевле, чем в Европе или Америке. Давать рабочие места фотографам, визажистам, украинским актрисам. Нашим актерам, в свою очередь, не придется ездить за границу, все получат возможность работать у себя дома и все при этом будут платить налоги в бюджет.

Пока у нас нет этой легализации, мы теряем много денег, в то время, как наши европейские соседи зарабатывают на наших девушках, включая меня.

Мы мощная нация. Звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон – о войне, &quot;орках&quot; и будущем Украины

Джозефина Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

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