Що відомо про стан Брюса Вілліса: його дочка Румер розкрила нові подробиці

Румер Вілліс запропонувала своїм підписникам поставити їй будь-які запитання. Один із шанувальників поцікавився станом здоров'я Брюса Вілліса, який бореться з лобово-скроневою деменцією.

У відповідь донька актора подякувала за увагу до її батька та запевнила, що з ним усе добре.

"У нього все чудово, дякую, що спитали. Насправді завтра йому виповнюється 70 років, тож, будь ласка, привітайте мого тата з днем ​​народження", - заявила Румер. Як себе почуває Брюс Вілліс (скріншот)

До слова, Румер Вілліс є однією з трьох доньок, народжених у шлюбі Брюса Вілліса та Демі Мур. Хоча їхні стосунки завершилися ще у 2000 році, акторка досі підтримує тісний зв’язок із колишнім чоловіком та його нинішньою дружиною Еммою Хемінг. Румер Вілліс і Демі Мур (фото: instagram.com/rumerwillis)

Мур активно бере участь в його житті, допомагаючи в догляді за ним, а також інколи ділиться з журналістами деталями про його теперішній стан.

В якому стані зараз Брюс Вілліс

У 2022 році Брюс оголосив про завершення акторської кар’єри після того, як у нього діагностували афазію - розлад, що призводить до втрати мовних функцій через ураження мовного центру мозку. Пізніше родина підтвердила, що афазія стала наслідком лобово-скроневої деменції.

У 2023 році його дружина Емма Хемінг розповіла, що у Вілліса почала поступово зникати пам’ять, погіршилася здатність до логічного мислення та сприйняття навколишньої реальності.

Інсайдери неодноразово висловлювали невтішні прогнози щодо стану актора, припускаючи, що він може не дожити до кінця 2024 року. Брюс Вілліс (фото: instagram.com/rumerwillis)

В одному з інтерв’ю для Today Хемінг зізналася, що цей період став серйозним випробуванням для всієї родини.

"Це важко не тільки для людини, якій поставлено діагноз, а й для її сім'ї. І це не є винятком для Брюса, мене чи наших дівчаток", - говорила Хемінг.

Вона також закликала тих, хто доглядає за хворими родичами, не забувати про власне самопочуття, адже тільки так вони зможуть стати справжньою опорою для близьких.

Коли Хемінг запитали, чи розуміє Вілліс, що відбувається навколо нього, вона відповіла, що це "важко зрозуміти. Попри стан, актор продовжує проводити час у колі рідних та насолоджується моментами з онукою Луеттою.

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