Дружина Брюса Вілліса зробила важливу заяву після смерті оскароносного актора

Дружина Брюса Вілліса, який страждає від фронтотемпоральної деменції, емоційно висловилася щодо смерті голлівудського актора Джина Гекмена та його дружини Аракави.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Емми Хемінг.

95-річного актора Джина Гекмена та його 65-річну дружину Бетсі Аракаву знайшли мертвими в їхньому будинку в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Після проведення судово-медичної експертизи з’ясувалося, що Бетсі померла від хантавирусного кардіопульмонального синдрому, який передається через контакти з мишами й пацюками.

Джин довго страждав від проблем із серцем і хвороби Альцгеймера, що ускладнювало його здатність орієнтуватися в реальності. Внаслідок цього він не зрозумів, що його дружина та опікунка померла. Джин Гекмен і Бетсі Аракава (фото: Getty Images)

Через неможливість доглядати за собою, він припинив їсти та помер через тиждень після її смерті.

Дружина Брюса Вілліса, яка щодня піклується про 69-річного актора, підкреслила, що опікуни також потребують належної підтримки, оскільки їхня робота є надзвичайно важкою.

"Я рідко коментую щось, але зараз дійсно вірю, що в цій історії є певний урок. Опікуни потребують догляду. Крапка. Це просто змусило мене замислитися про те, що ті, хто доглядає за хворими, теж потребують догляду, що це життєво важливо. Ми повинні допомагати їм заради них самих, щоб вони надалі могли продовжувати піклуватися про своїх коханих", - запевнила Емма. Брюс Вілліс з дружиною (фото: Getty Images)

46-річна модель зазначила, що опікуни іноді забувають про себе. Люди можуть почати сприймати їхню роботу не як важкий труд і подвиг, а як щось звичайне. Це може призвести до трагедій, яких можна уникнути, якщо правильно підійти до ситуації.

"Я думаю, що існує поширена хибна думка: мовляв, як ті, хто доглядає за хворими і відповідальні люди, вони все завжди розуміють. Вони все передбачили. Вони сильні й хороші. Я не поділяю таку позицію. Я думаю, що ми повинні дивитися за опікунами, допомагати їм і не залишати їх самих", - пояснила Хемінг в особистому блозі.

Що відомо про хворобу Брюса Вілліса

67-річному Брюсу Віллісу раніше було поставлено діагноз афазія, що призводила до серйозних порушень мови.

Проте хвороба прогресувала, і тепер родина актора повідомила, що у нього виявили лобово-скроневу деменцію - одну з найбільш поширених форм деменції серед осіб старше 60 років. Брюс Вілліс (фото: Getty Images)

Лобово-скронева деменція, згідно з даними британської Національної служби охорони здоров'я, є особливою формою деменції, яка викликає зміни в поведінці та мовленні. Вона впливає на лобові та скроневі частки мозку, що призводить до проблем із комунікацією й емоційною стабільністю.

З розвитком захворювання можуть виникати труднощі з рухами, уповільненість або скутість, а також втрата контролю над фізичними процесами.

Родина Брюса Вілліса вирішила поділитися цією інформацією, сподіваючись на підвищення обізнаності про хворобу та привернення уваги до можливостей її лікування.

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