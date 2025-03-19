Что известно о состоянии Брюса Уиллиса: его дочь Румер раскрыла новые подробности

Румер Уиллис предложила своим подписчикам задать ей любые вопросы. Один из поклонников поинтересовался состоянием здоровья Брюса Уиллиса, который борется с лобно-височной деменцией.

В ответ дочь актера поблагодарила за внимание к ее отцу и заверила, что с ним все хорошо.

"У него все прекрасно, спасибо, что спросили. На самом деле завтра ему исполняется 70 лет, поэтому, пожалуйста, поздравьте моего папу с днем рождения", - заявила Румер. Как себя чувствует Брюс Уиллис (скриншот)

К слову, Румер Уиллис является одной из трех дочерей, рожденных в браке Брюса Уиллиса и Деми Мур. Хотя их отношения завершились еще в 2000 году, актриса до сих пор поддерживает тесную связь с бывшим мужем и его нынешней женой Эммой Хеминг. Румер Уиллис и Деми Мур (фото: instagram.com/rumerwillis)

Мур активно участвует в его жизни, помогая в уходе за ним, а также иногда делится с журналистами деталями о его теперешнем состоянии.

В каком состоянии сейчас Брюс Уиллис

В 2022 году Брюс объявил о завершении актерской карьеры после того, как у него диагностировали афазию - расстройство, приводящее к потере речевых функций из-за поражения речевого центра мозга. Позже семья подтвердила, что афазия стала следствием лобно-височной деменции.

В 2023 году его жена Эмма Хеминг рассказала, что у Уиллиса начала постепенно исчезать память, ухудшилась способность к логическому мышлению и восприятию окружающей реальности.

Инсайдеры неоднократно высказывали неутешительные прогнозы относительно состояния актера, предполагая, что он может не дожить до конца 2024 года. Брюс Уиллис (фото: instagram.com/rumerwillis)

В одном из интервью для Today Хэминг призналась, что этот период стал серьезным испытанием для всей семьи.

"Это тяжело не только для человека, которому поставлен диагноз, но и для его семьи. И это не является исключением для Брюса, меня или наших девочек", - говорила Хеминг.

Она также призвала тех, кто ухаживает за больными родственниками, не забывать о собственном самочувствии, ведь только так они смогут стать настоящей опорой для близких.

Когда Хэминг спросили, понимает ли Уиллис, что происходит вокруг него, она ответила, что это "трудно понять. Несмотря на состояние, актер продолжает проводить время в кругу родных и наслаждается моментами с внучкой Луэттой.

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