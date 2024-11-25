Що відомо про особисте життя Василіси Фролової, яка оголосила про новий сімейний статус (фото)

Особисте життя Василіси Фролової

Як відомо, зі своїм коханим знаменитість уже кілька років мешкає в Об'єднаних Арабських Еміратах. Туди вони виїхали ще напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про одруження з чоловіком Фролова повідомила на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідний пост ще 20 листопада.

Василіса Фролова вийшла заміж (фото: facebook.com/vasilisa.frolova)

І хоча ведуча не належить до числа тих селебриті, які люблять активно коментувати тему особистого життя, у минулому вона таки робила кілька заяв щодо коханого. Відомо, що Дмитро є українським телепродюсером і нині працює у Warner Brothers в ОАЕ.

Ба більше, саме чоловік наполіг на тому, аби Василіса перебралася в Дубай, оскільки вже тоді він був упевнений у можливості повномасштабного вторгнення РФ в Україну і хотів захистити родину від небезпеки.

Тим часом колеги і шанувальники продовжують реагувати на публікацію Василіси про одруження: вони вітають пару з радісною новиною і бажають їм щасливого та довгого сімейного життя.

Василіса Фролова і Дмитро Котеленець (фото: instagram.com/vasyafrolova)

У лютому 2021 року Фролова ділилася під час розмови з Осадчою, що її роман з Котеленцем почався доволі спонтанно, попри те, що вони були знайомі 15 років. До цих стосунків Фролова зустрічалася понад 10 років з креативним продюсером і директором Олександром Стрижельчиком. Колишні закохані навіть разом побудували будинок, а також зробили дитячу кімнату, але стати батьками їм на той момент так і не вдалося.

Фролова зізнавалася, що вже не вірила, що колись зможе стати матір'ю. Тому, коли дізналася, що вагітна, одразу ж розірвала стосунки з Олександром. І, звісно, прийняти це йому було нелегко.

Василісі Фроловій 46 років (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Після цього ведуча підтвердила свої стосунки з Дмитром, і вперше вони з'явилися на публіці як пара на премії "YUNA" - це сталося в травні 2021 року, через два місяці після того, як стали батьками сина Родіона.

Окрім того, Василіса ділилася, що її малюк вже на базовому рівні володіє англійською мовою. Проте його зіркова матуся докладає зусиль, аби він добре знав і свою рідну мову.

Василіса Фролова стала мамою три роки тому (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Син Василіси Фролової Родіон (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Нагадаємо, Василіса Фролова - не лише телеведуча, а й модель та акторка. Уродженка Харкова починала своє кар'єрне сходження з модельних курсів і конкурсів краси. У 1995 році здобула звання "Віце-королева Харкова", а також двічі забирала титул "Miss Body Beautiful of the World" (Сінгапур, Туреччина). Працювала моделлю в Україні, РФ та Франції.