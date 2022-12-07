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"Ми ніколи не перетиналися": Василіса Фролова розповіла про чоловіка та де він працює

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Середа 07 грудня 2022 15:59
"Ми ніколи не перетиналися": Василіса Фролова розповіла про чоловіка та де він працює Василіса Фролова розповіла про свого чоловіка (instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Тетяна Самарук

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка зараз з однорічним сином та чоловіком перебуває в ОАЕ, розповіла про свого обранця та чим він займається.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Слава+".

Що відомо про чоловіка Фролової

За словами Фролової, останні шість років її чоловік Дмитро Котеленець працює для "Warner Brothers" в ОАЕ. Зокрема, до війни він був телевізійним продюсером.

Вона зазначила, що вони працювали на одному каналі та навіть ні разу не перетинались.

"Він пов'язаний з Арабськими Еміратами. Останні шість років після війни, я маю на увазі від 2014 року, він вже не працював телевізійним продюсером. Взагалі так дивно склалося, що ми з ним працювали паралельно на різних каналах. Він був комерційним директором на різних каналах, і навіть там, де я працювала. Але так дивно, що ми з ним ніколи не перетиналися", - сказала вона.

&quot;Ми ніколи не перетиналися&quot;: Василіса Фролова розповіла про чоловіка та де він працюєВасиліса Фролова з чоловіком (viva.ua)

Фролова додала, що її чоловік повністю взяв на себе відповідальність та забезпечує їх.

"Я не одна, я все-таки хочу сказати, що я з чоловіком, який взяв на себе відповідальність. Нам удалося зняти за досить нормальну ціну квартиру, тому що після навали росіян тут дуже сильно подорожчала нерухомість. І десь $3 тис - це занадто мало", - заявила зірка..

Як телеведуча познайомилась з чоловіком

Раніше зірка розповідала, що спочатку пара тривалий час спілкувалася в соцмережах. Потім він раптом він опинився у неї в гостях і між ними сталася інтимна близькість.

Вона також зазначила, що згодом вони з Дмитром почали зустрічатися. Пара вважає початком своїх стосунків - момент, коли вони дізналися про вагітність Василіси.

&quot;Ми ніколи не перетиналися&quot;: Василіса Фролова розповіла про чоловіка та де він працює&quot;Ми ніколи не перетиналися&quot;: Василіса Фролова розповіла про чоловіка та де він працює&quot;Ми ніколи не перетиналися&quot;: Василіса Фролова розповіла про чоловіка та де він працюєВасиліса Фролова з сином (instagram.com/vasyafrolova)

Раніше Фролова розповідала, що влаштувала заплив у морі з 5-місячним сином.

Також телеведуча розповідала про страшний булінг, який коштував їй здоров'я.

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Василіса Фролова телеведущая