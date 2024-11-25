Что известно о личной жизни Василисы Фроловой, которая объявила о новом семейном статусе (фото)

Личная жизнь Василисы Фроловой

Как известно, со своим любимым знаменитость уже несколько лет живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Туда они уехали еще в преддверии полномасштабного вторжения РФ в Украину. О замужестве Фролова сообщила на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующий пост еще 20 ноября.

Василиса Фролова вышла замуж (фото: facebook.com/vasilisa.frolova)

И хотя ведущая не принадлежит к числу тех селебрити, которые любят активно комментировать тему личной жизни, в прошлом она делала несколько заявлений касательно любимого. Известно, что Дмитрий является украинским телепродюсером и работает в Warner Brothers в ОАЭ.

Более того, именно мужчина настоял на том, чтобы Василиса перебралась в Дубай, поскольку уже тогда он был уверен в возможности полномасштабного вторжения РФ в Украину и хотел защитить семью от опасности.

Тем временем коллеги и поклонники продолжают реагировать на публикацию Василисы о браке: они поздравляют пару с радостной новостью и желают им счастливой и долгой семейной жизни.

Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец (фото: instagram.com/vasyafrolova)

В феврале 2021 года Фролова делилась во время разговора с Осадчей, что роман с Котеленцем начался довольно спонтанно, несмотря на то, что они были знакомы 15 лет. До этих отношений Фролова встречалась более 10 лет с креативным продюсером и директором Александром Стрижельчиком. Бывшие влюбленные даже вместе построили дом, а также сделали детскую, но стать родителями им на тот момент так и не удалось.

Фролова признавалась, что уже не верила, что когда-нибудь сможет стать матерью. Поэтому когда узнала, что беременна, сразу же разорвала отношения с Александром. И конечно, принять это ему было нелегко.

Василисе Фроловой 46 лет (фото: instagram.com/vasyafrolova)

После этого ведущая подтвердила свои отношения с Дмитрием, и впервые они появились на публике как пара на премии YUNA - это произошло в мае 2021 года, спустя два месяца после того, как стали родителями сына Родиона.

Кроме того, Василиса делилась, что ее малыш уже на базовом уровне владеет английским языком. Однако его звездная мамочка прилагает усилия, чтобы он хорошо знал и свой родной язык.

Василиса Фролова стала мамой три года назад (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Сын Василисы Фроловой Родион (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Напомним, Василиса Фролова - не только телеведущая, а также модель и актриса. Уроженка Харькова начинала свое карьерное восхождение с модельных курсов и конкурсов красоты. В 1995 году получила звание "Вице-королева Харькова", а также дважды забирала титул "Miss Body Beautiful of the World" (Сингапур, Турция). Работала моделью в Украине, РФ и Франции.