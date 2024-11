Що відомо про особисте життя Джейка Пола - блогера і боксера, який переміг Майка Тайсона (фото)

У квітні 2019 року боксер почав зустрічатися з інтернет-зіркою Таною Монжо. А через два місяці вони оголосили про заручини. Пара обмінялася клятвами влітку 2019 року на церемонії, яку MTV зняли для програми No Filter: Tana Mongeau.

Це шоу було доступне за платною підпискою вартістю 50 доларів США. Однак закоханим не вдалося отримати свідоцтво про шлюб, оскільки воно не мало юридичної сили. Про розрив стосунків Пол і Монжо розповіли у січні 2020 року.

Зараз актор зустрічається з голландською ковзаняркою Юттою Леєрдам. Вони підтвердили свої стосунки у квітні минулого року. Також відомо, що пара познайомилася в Instagram.

Обраниця боксера говорила, що хвилюється перед його боєм із Тайсоном.

"Він - той суперник, який лякає мене найбільше", - зазначала вона, називаючи цю подію "справжнім безумством".

Джейк Пол і його обраниця Ютта Леєрдам (фото: instagram.com/juttaleerdam)

Американський спортсмен розпочав свою кар'єру менш як 5 років тому, спершу як відеоблогер. Також він займається бізнесом, але саме бокс дозволив зірці опинитися на новому фінансовому рівні та значно збільшити свої статки.

Наприклад, за два бої з Беном Аскреном і Тайроном Вудлі у 2021 році Джейку заплатили близько 40 млн доларів. Таким чином, він опинився на 46 місці у списку найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes у 2022 році.

Цього року Forbes визначив Пола на 12 місце у списку найкращих бізнесменів. Згідно з останніми оцінками, статки знаменитості наразі оцінюють у суму близько 80 млн доларів.

Джейку Полу 27 років (фото: instagram.com/jakepaul)

Першим на місці бою з'явився Майк. Після нього на стадіон прийшов Джейк. Перші три раунди 58-річний Тайсон заволодів центром рингу. У середині п'ятого раунду Пол притис Тайсона до краю рингу та зміг пробити крізь блок. Тайсону вдалося вистояти та швидко перегрупуватися.

Після восьми раундів судді віддали перемогу блогеру з результатами: 80:72, 79:73, 79:73.

Jake Paul said he’s now going to KILL Mike Tyson for slapping him in the face off pic.twitter.com/q48l5Q4iM0