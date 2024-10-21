ua en ru
Пн, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Тренуватимуся, поки він базікає". Тайсон показав підготовку до бою з Полом

США, Понеділок 21 жовтня 2024 18:48
UA EN RU
"Тренуватимуся, поки він базікає". Тайсон показав підготовку до бою з Полом Фото: Майк Тайсон (instagram.com/miketyson)
Автор: Андрій Костенко

Легендарний Майк Тайсон перебуває у чудовій формі, готуючись до поєдинку з блогером Джейком Полом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram боксера.

Відео з фрагментами тренувань Залізний Майк виклав у власних соцмережах. 58-річний ексчемпіон світу напружено тренується перед поєдинком, до якого залишилось менше місяця.

"Поки Джейк базікає, я продовжуватиму тренуватися. Хочу завдати йому болю", – підписав відео Тайсон.

Бій Тайсона з Полом запланований на 15 листопада на арені AT&T Stadium у місті Арлінгтон (штат Техас, США). Очікується, що поєдинок відвідають близько 90 тисяч глядачів.

Пол – Тайсон: що відомо

Поєдинок, який отримав статус професійного бою в надважкій вазі, мав відбутися 20 липня. Але його перенесли через загострення виразки у Тайсона. Ветерану навіть знадобилась медична допомога під час перельоту з Маямі до Лос-Анджелесу.

Залізний Майк завершив кар'єру професіонального боксера у 2005 році. Він провів 58 боїв у яких здобув 50 перемог (44 – нокаутом) та зазнав шести поразок. Ще два поєдинки було визнано такими, що не відбулися.

Останній бій Тайсон програв технічним нокаутом у шостому раунді маловідомому ірландському боксеру Кевіну Макбрайду. Після цього, у листопаді 2020-го, він зійшовся у виставковому поєдинку з Роєм Джонсом. Зустріч тривав вісім раундів по дві хвилини та завершилася внічию.

27-річний Пол – американський блогер та актор. Боксерські бої почав проводити з 2020 року. В його списку 10 поєдинків, у дев'яти з яких він переміг (шість разів достроково) та одного разу поступився. Серед суперників були такі ж блогери, як і він, колишній баскетболіст Нейт Робінсон, ветерани боксу та змішаних єдиноборств.

Єдиної поразки зазнав від Томмі Ф'юрі – зведеного молодшого брата Тайсона Ф'юрі. Британця оголосили переможцем розділеним рішенням суддів. У липні в своєму останньому бою Пол здолав колишнього бійця UFC Майка Перрі, відправивши того в нокаут у шостому раунді.

&quot;Тренуватимуся, поки він базікає&quot;. Тайсон показав підготовку до бою з Полом

Раніше олімпійська чемпіонка в боксі, яку затаврували чоловіком, оголосила про перехід у професіонали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс
NEWS
Битва за Часів Яр. Чи прорвали росіяни оборону та що насправді відбувається
Битва за Часів Яр. Чи прорвали росіяни оборону та що насправді відбувається
DAILY
Андрій Садовий: З Росією не може бути жодної постійної мирної угоди
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Садовий: З Росією не може бути жодної постійної мирної угоди