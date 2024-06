Що відомо про Олівію Генсон, яка вийшла заміж за герцога Вестмінстерського

Олівія Генсон - аристократка, старша дочка Руперта Генсона, нащадка банкірської династії Хоар, і Керолайн Генсон, маркізи Брістоля.

В юності Олівія навчалася в престижній школі Мальборо, яку також закінчили Кейт Міддлтон і принцеса Євгенія.

Потім вона вступила до Трініті-коледжу в Дубліні, де вивчала іспаномовні дослідження та італійську мову.

Заснований 1592 року Єлизаветою I, Трініті-коледж вважається одним із найпрестижніших навчальних закладів в Ірландії та Великій Британії.

Коледж часто згадується в літературі, наприклад, герої роману "Нормальні люди" Саллі Руні, як і сама письменниця, навчалися там.

What an absolutely stunning photo of the wife of The Duke of Westminster Hugh Grosvenor Olivia Henson pic.twitter.com/eDIITdIKun

Олівія Генсон не активна у соцмережах, принаймні публічно, але на її сторінці в LinkedIn зазначено, що вона вільно володіє іспанською мовою і має базові знання італійської.

31-річна Олівія Генсон працює старшим менеджером по роботі з клієнтами в лондонській компанії Belazu, що спеціалізується на виробництві етичних продуктів харчування.

Раніше вона обіймала позиції в інших компаніях, що виробляють екологічно чисті та здорові продукти, таких як Daily Dose Juices і No. 1 Rosemary Water.

Так, багато хто вважає, що Генсон і Міддлтон схожі як зовні, так і за характером. На думку деяких, це не дивно, адже принц Вільям і Г'ю Гросвенор дружать з дитинства, а отже у них можуть бути схожі вподобання у виборі партнерів.

Відомо, що познайомилася вона з герцогом Вестмінстерським через спільних друзів у 2021 році, а про заручини оголосили навесні 2023 року.

7 червня відбулося їхнє весілля, на яке було запрошено 400 осіб, включно з членами британської королівської сім'ї.

Amazing to see the wedding of The Duke of Westminster and Miss Olivia Henson today in @ChesterCath Full pics : https://t.co/FzjP2uHfbA (please contact me for usage rights) pic.twitter.com/1XDxEIMekc