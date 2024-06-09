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Что известно об Оливии Хенсон, которая вышла замуж за герцога Вестминстерского

Воскресенье 09 июня 2024 11:00
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Что известно об Оливии Хенсон, которая вышла замуж за герцога Вестминстерского Гью Гросвенор женился на Оливии Хенсон (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

В Великобритании состоялась свадьба года: один из самых состоятельных женихов Соединенного Королевства, миллиардер и близкий друг принца Уильяма герцог Вестминстерский Хью Гросвенор, женился на Оливии Хенсон. В то время как о 33-летнем женихе есть множество информации в прессе, о его избраннице известно гораздо меньше.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает основные факты о новой Вестминстерской герцогине.

Родилась в аристократической семье

Оливия Хенсон - аристократка, старшая дочь Руперта Хэнсона, потомка банкирской династии Хоар, и Кэролайн Хэнсон, маркизы Бристоля.

Училась в престижной школе

В юности Оливия училась в престижной школе Мальборо, которую также окончили Кейт Миддлтон и принцесса Евгения.

Затем она поступила в Тринити-колледж в Дублине, где изучала испаноязычные исследования и итальянский язык.

Основанный в 1592 году Елизаветой I, Тринити-колледж считается одним из самых престижных учебных заведений в Ирландии и Великобритании.

Колледж часто упоминается в литературе, например, герои романа "Нормальные люди" Салли Руни, как и сама писательница, учились там.

Владеет несколькими языками

Оливия Хенсон не активна в соцсетях, по крайней мере, публично, но на ее странице в LinkedIn указано, что она свободно владеет испанским языком и имеет базовые знания итальянского.

Работает менеджером

31-летняя Оливия Хенсон работает старшим менеджером по работе с клиентами в лондонской компании Belazu, специализирующейся на производстве этических продуктов питания.

Ранее она занимала позиции в других компаниях, производящих экологически чистые и здоровые продукты, такие как Daily Dose Juices и No. 1 Rosemary Water.

Часто сравнивают с Кейт Миддлтон

Так, многие считают, что Хенсон и Миддлтон похожи как внешне, так и по характеру. По мнению некоторых, это неудивительно, ведь принц Уильям и Хью Гросвенор дружат с детства, а значит у них могут быть схожие предпочтения в выборе партнеров.

Как познакомилась с будущим мужем

Известно, что познакомилась она с герцогом Вестминстерским через общих друзей в 2021 году, а о помолвке объявили весной 2023 года.

7 июня состоялась их свадьба, на которую были приглашены 400 человек, включая членов британской королевской семьи.

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