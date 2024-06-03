Що відомо про новий музичний проект "Чуйно" і чому він важливий

Що відомо про "Чуйно"

Формат проекту, який стартував на каналі MEGOGO LIVE, передбачає виступи українських музичних виконавців, під час яких вони наживо виконують пісні в новому, атмосферному звучанні, маючи можливість взаємодіяти із публікою, поділитися цікавими історіями про свою творчість та анонсувати майбутні релізи та концерти.

Тривалість кожного випуску - орієнтовно 40 хвилин.

У першому епізоді музикант та саундпродюсер Пилип Коляденко презентував творчу спілку Phil It, підготувавши особливий перформанс.

Спеціальною гостею лайву стала співачка ROXOLANA, з якою артист виконав пісню зі спільного майбутнього мініальбому.

За словами ініціаторів проекту, "Чуйно" є втіленням їхньої місії про підтримку та популяризацію сучасної української музичної сфери.

"Віримо, що проєкт стане майданчиком, де артисти будуть відкривати нові грані своєї творчості, а глядачі - насолоджуватимуться унікальними перформансами", - кажуть вони.

Коли дивитися "Чуйно"

Прем'єри нових концертів відбуватимуться щомісяця на каналі MEGOGO LIVE.

Серед вже підтверджених артистів - гурт "Тонка" та Monatik.

А от про наступні випуски можна буде дізнатися з офіційної сторінки каналу в Instagram.

Додамо, що канал доступний для безкоштовного перегляду в Україні на медіасервісі MEGOGO, а також у "Дія.ТБ" в застосунку Дія. Крім того, всі епізоди проєкту будуть зʼявлятися на MEGOGO у розділі "Шоу" та на YouTube-каналі MEGOGO LIVE.

Також проєкт "Чуйно" буде перекладено жестовою мовою в рамках соціальної ініціативи "Дивись як чутно" для людей з порушенням слуху.