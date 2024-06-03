Что известно о новом музыкальном проекте "Чуйно" и почему он важен

В Украине стартовало новое музыкальное шоу "Чуйно". Это уникальный полуакустический формат выступлений известных хитмейкеров и будущих звезд украинской музыкальной сцены.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о шоу и объясняет, почему оно важно.
Формат проекта, который стартовал на канале MEGOGO LIVE, предусматривает выступления украинских музыкальных исполнителей, во время которых они исполняют песни в новом, атмосферном звучании, имея возможность взаимодействовать с публикой, поделиться интересными историями о своем творчестве и анонсировать будущие релизы и концерты.
Продолжительность каждого выпуска - ориентировочно 40 минут.
В первом эпизоде музыкант и саундпродюсер Филипп Коляденко представил творческий союз Phil It, подготовив особый перформанс.
Специальной гостьей лайва стала певица ROXOLANA, с которой артист исполнил песню из будущего миниальбома.
По словам инициаторов проекта, "Чуйно" является воплощением их миссии о поддержке и популяризации современной украинской музыкальной сферы.
"Верим, что проект станет площадкой, где артисты будут открывать новые грани своего творчества, а зрители будут наслаждаться уникальными перформансами", - говорят они.
Премьеры новых концертов будут проходить ежемесячно на канале MEGOGO LIVE.
Среди уже подтвержденных артистов - группа "Тонка" и Monatik.
А вот о следующих выпусках можно будет узнать с официальной страницы канала в Instagram.
Добавим, что канал доступен для бесплатного просмотра в Украине на медиасервисе MEGOGO, а также в "Дія.ТВ" в приложении Дія. Кроме того, все эпизоды проекта будут отображаться на MEGOGO в разделе "Шоу" и на YouTube-канале MEGOGO LIVE.
Также проект "Чуйно" будет переведен на жестовой язык в рамках социальной инициативы "Дивись як чутно" для людей с нарушением слуха.
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