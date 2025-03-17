"Перед сном Олексій помив донечці волосся". Що відомо про дружину "Мунфіша" - героя, який віддав життя за Україну

Познайомилися Юлія та Олексій ще у шкільні роки. Їхні шляхи перетнулися під час захисту наукових робіт із фізики в Малій академії наук.

Тоді майбутній пілот переміг - його дослідження на тему "Нанотехнології у космічній галузі" визнали найкращим.

Спочатку, зізнавалася кохана пілота, Мунфіш справив на неї враження самовпевненого та дещо зарозумілого хлопця. Олексій Месь з дружиною (фото: instagram.com/mes_yulia)

Проте згодом, зустрічаючись на різних заходах і конкурсах у рідному містечку, вона побачила в ньому іншу сторону - саме ту, що змусила її погодитися на перше побачення.

Після закінчення школи Месь планував навчатися в КПІ за спеціальністю "атомна енергетика" і успішно пройшов відбір до кількох вишів. Однак за кілька днів до завершення вступної кампанії він зробив несподіваний вибір, який визначив його подальшу долю.

Замість запланованого напрямку Олексій вирішив вступити до Харківського національного університету Повітряних сил, обравши льотний факультет. Це рішення стало доленосним у його житті.

"Усе моє студентське життя, а вчилась я у Києві, пройшло в поїздках до Харкова. Нас не зупиняли труднощі. Жили у славнозвісному військовому готелі "Зірка", багато гуляли, любили…", - зізнавалась обраниця пілота. Олексій Месь з дружиною (фото: instagram.com/mes_yulia)

Вже після завершення навчання Олексій та Юлія одружилися, а у 2021 році у подружжя народилася донечка. Олексій Месь з дружиною і донькою (фото: instagram.com/mes_yulia)

"Коли після випуску ми одружились, я чесно вірила, що ось воно спокійне сімейне життя. Та із цим якось одразу не склалось. Коли він повернувся зі Штатів до Франківська, йому одразу запропонували посаду у Командуванні Повітряних Сил. Я переїхала до нього, у нас народилась донечка. Та штабна робота бойовому пілоту "не зайшла", хоч і була вкрай важливою", - зізнавалась Юлія. Олексій Месь з дружиною (фото: instagram.com/mes_yulia)

"Уже в січні 22-го він поїхав на навчання в академію у столицю. І за іронією долі, 20 лютого 22-го року ми з донечкою переїхали до Києва. Наступного дня добре пам'ятаю мій день народження. Сиділи на кухні орендованої квартири з друзями, обговорювали геть усе: чи буде війна, якою жорстокою і тривалою вона може бути. Олексій у цьому питанні був, м'яко кажучи, реалістом, а нам не хотілося вірити у його невтішні прогнози", - ділилася дружина воїна.

Вже у перший день повномасштабного вторгнення Олексій рятував українську авіацію, перелітаючи з аеродрому на аеродром.

А 26 серпня 2024 року під час російської ракетної та дронової атаки Мунфіш загинув. Олексій Месь (фото: facebook com.PvkZahid)

За день до того, як він вирушив на своє останнє завдання, він повернувся додому дуже пізно.

"Побачили його з донечкою з балкона. Був, як завжди, у телефоні, комусь щось відписував… Швиденько написала повідомлення: "Скільки можна? Давай додому!" Він підняв голову, усміхнувся. Пішли гуляти в парк, попили кави… Перед сном Олексій помив донечці волосся, посушив, поклав її спати… Це насправді дуже трепетні моменти… А потім пролунав дзвінок, заходили перші "шахеди". Нічого незвичайного. Зібрався. Помчав на службу. Близько 7-ї ранку написав мені останнє повідомлення... Відповідь уже не прочитав, пішов працювати", - розповідала Юлія. Олексій Месь з дружиною і донькою (фото: instagram.com/mes_yulia)

Загибель "Мунфіша"

Український пілот F-16 Олексій Месь, відомий під позивним "Мунфіш", загинув 26 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання.

У цей день Росія здійснила масований ракетний та дроновий удар по Україні, випустивши 109 ударних БПЛА та 127 ракет.

Олексій, знищивши три крилаті ракети та один ударний БПЛА, трагічно загинув під час заходу на наступну ціль, коли з його літаком було втрачено зв'язок.

Причину катастрофи наразі з'ясовують, і існує кілька можливих версій. За інформацією джерела Суспільного в Міністерстві оборони, аварія сталася не через потрапляння російських снарядів у літак.

За проявлену мужність та героїзм Месю було посмертно присвоєно звання Героя України.

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, відзначивши його видатний внесок у захист держави.

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