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Дружина Дем'яна Ганула. Що відомо про матір його єдиної дитини та чим вона займається

П'ятниця 14 березня 2025 13:51
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Дружина Дем'яна Ганула. Що відомо про матір його єдиної дитини та чим вона займається Дем'ян Ганул з дружиною (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Сьогодні, 14 березня, Одесу сколихнула трагічна подія - невідомий застрелив українського активіста та волонтера Дем'яна Ганула. У чоловіка залишилися маленька донечка та дружина.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що відомо про кохану патріота нашої країни.

Що відомо про дружину Дем'яна Ганула

6 жовтня 2025 року Дем'яну Ганулу мало б виповнитися 32 роки. Окрім активної громадської діяльності, чоловік побудував щасливу родину. Минулої весни він зіграв весілля з Жанною Вознюк.

Дружина Дем'яна Ганула. Що відомо про матір його єдиної дитини та чим вона займаєтьсяДем'ян Ганул та Жанна Вознюк (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Закохані влаштували яскраву весільну фотосесію, аби запам'ятати найкращий момент життя.

Дружина Дем'яна Ганула. Що відомо про матір його єдиної дитини та чим вона займаєтьсяВесілля Дем'яна та Жанни (instagram.com/zhannavoznjuk)

А вже 24 жовтня пара привітала первістка. У них народилася донечка, яку назвали Сара. Для подружжя поява дитини стала визначною подією. Вони з нетерпінням чекали на поповнення в сім'ї.

Дружина Дем'яна Ганула. Що відомо про матір його єдиної дитини та чим вона займаєтьсяГанул із донькою (фото: instagram.com/demian.ganul)

Коли кохана волонтера стала мамою, її блог заряснів кадрами з немовлям та досвідом материнства.

"Будити вранці, вмивати, робити зарядку (на жаль, не собі), масаж, наносити креми, міняти підгузки (мінімум 10 разів на день), годувати (що дві години мінімум), придумувати активні розваги та спокійні теж, перевдягати, гуляти на вулиці з коляскою, купувати одяг, засоби гігієни, ліки, іграшки, вкладати спати (від останнього у мене сіпається око і стаються нервові зриви), всі свої дії записувати в різні додатки, щоб нічого не забути, і так 100500 разів по колу", - розповідала ще в лютому про будні з дитиною Жанна.

Дружина Дем'яна Ганула. Що відомо про матір його єдиної дитини та чим вона займаєтьсяЖанна Вознюк з донькою Сарою (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Дем'ян також з радістю демонстрував батьківські будні. Зокрема поділився зворушливими фото з хрестин Сари.

Дружина Дем'яна Ганула. Що відомо про матір його єдиної дитини та чим вона займаєтьсяДем'ян та Жанна Ганули на хрещенні доньки (фото: instagram.com/demian.ganul)

Чим займається дружина Ганула

Жанна - фітнес-тренерка. У своєму блозі в Instagram вона ділиться результатами власних тренувань та порадами щодо виконання фізичних вправ.

Дружина Дем'яна Ганула. Що відомо про матір його єдиної дитини та чим вона займаєтьсяДружина Ганула (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Не припиняла занять Жанна й під час вагітності, демонструючи корисні правила безпечного тренінгу для жінок при надії.

Також, як і чоловік, вона брала участь в акціях на підтримку України та військовополонених.

Дружина Дем'яна Ганула. Що відомо про матір його єдиної дитини та чим вона займається

Наприкінці березня родина активіста мала б відзначати п'ять місяців з народження доньки Сари, проте, на жаль, подружжя спіткала трагедія. Жанна з донькою залишилася без коханого та батька.

Дем'яна Ганула вбили - що відомо

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 березня, в центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула. Близько 10:30 в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину в Приморському районі. Спочатку правоохоронці не називали ім'я жертви, проте джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться саме про Ганула. Невідома особа здійснила декілька пострілів в чоловіка, внаслідок чого той загинув.

Слідчо-оперативна група та криміналісти встановлюють обставини справи, нападника розшукують. Поліція розпочала кримінальне провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 - умисне вбивство, скоєне на замовлення. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко також заявив, що бере справу під особистий контроль.

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При написанні матеріалу були використані наступні джерела: Instagram Ганула та Жанни Вознюк.

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Вбивство активіста Ганула: Клименко взяв розслідування під особистий контроль
Вбивство активіста Ганула: Клименко взяв розслідування під особистий контроль