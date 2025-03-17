Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України пілоту Олексієві "Мунфішу" Месю

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України пілоту Олексію Месю. Він загинув під час масштабної російської атаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Президент посмертно присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Олексію Месю, який загинув під час відбиття російської ракетної атаки 26 серпня 2024 року.

У цей день, на борту винищувача, Олексій знищив три російські крилаті ракети та один ударний дрон.

Загибель пілота під час масштабної атаки

26 серпня минулого року Україна зазнала масштабної повітряної атаки з боку Росії, в рамках якої було втрачено один з американських винищувачів F-16.

Під час операції льотчик Олексій Месь, позивний "Мунфіш", почав заходити на нову ворожу ціль, коли раптово було втрачено зв'язок з літаком. Пізніше стало відомо, що F-16 зазнав катастрофи, а сам пілот загинув.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що для розслідування причин катастрофи було створено спеціальну комісію Міноборони, яка працювала на місці падіння літака. Зазначається, що американські ЗМІ припускають можливу поломку літака або помилку пілота як ймовірну причину трагедії.

"Розглядаються різні версії, включаючи "дружній вогонь" своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота. Але достеменно причини буде відомо лише після завершення розслідування", - розповів ЗМІ представник ПС.