Що відомо про дрони RAM II UAV, на які збирають Притула і Стерненко

10 жовтня після масованого обстрілу України ракетами та дронами-камікадзе, Сергій Притула та Сергій Стерненко оголосили збір під умовною назвою "Ви розлютили українців". Вони почали збирати на дрони RAM ІІ UAV.
Що відомо про новітню техніку для помсти російському ворогу - читайте нижче в матеріалі Styler.
За словами волонтерів, початок зборів планувався з 12 жовтня, але "бункерний виродок вніс свої корективи".
"Буде бавовна. Буде боляче. Чим більше зберемо, тим більше їх буде!!!" - пишуть хлопці.
Станом на 16:50 (усього за кілька годин) було зібрано 116 млн гривень.
ПриватБанк за посиланням
IBAN: UA173052990000026008046715893
PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
Монобанк Сергія Притули за посиланням
Монобанк Сергія Стерненка за посиланням (карта: 5375411200871908)
RAM ІІ UAV побудовані на базі одного з найкращих українських БПЛА - Лелека-100 від компанії DEVIRO.
У безпілотника електричний двигун, завдяки чому його майже не чутно під час роботу. У компанії заявляють, що RAM ІІ може провести у повітрі майже годину часу, пролетівши до 30 кілометрів. Він може нести на собі до 3 кілограмів вибухівки та влучати у ціль з точністю до одного метра.
Скріншот: YouTube/STE - SpetsTechnoExport
Також у беспілотника є Full HD-гіростабілізаційна камера з 10-кратним оптичним зумом, що полегшує ідентифікацію цілі.
Головною особливістю є активна система візуального відстеження об'єкту, що дозволяє зафіксувати ціль у режимі реального часу, відстежувати її переміщення та реагувати на неї.
Скріншот: YouTube/STE - SpetsTechnoExport
БПЛА може нести різні види боєприпасів (залежно від завдань):
Притула також надав відео, де RAM II успішно знищує зенітно-ракетний комплекс "Оса", який якраз заточений на те, щоб збивати повітряні цілі.
Станом на цю мить, за 7 годин зборів сукупно із Сергієм Стерненко ми зібрали вже понад 206 000 000 гривень. І ми не зупиняємось! Збір триває до завтра до 12.00!" - додав активіст.
Нагадаємо, що 10 жовтня вранці Україна опинилася під масованими ракетними ударами.
Через атаку ворога було призупинено очне навчання в школах.