В Україні через обстріли зупинили очне навчання: названо області

В Україні 10 жовтня російські війська масово завдають ракетні удари по деяких містах. Тому після обстрілів вирішили скасувати навчання в очному форматі у низці областей.

Де школи працюватимуть у режимі онлайн - читайте нижче .

Зокрема, наразі є інформація, що у Волинській, Рівненській, Львівській та Чернігівській областях навчання відбуватиметься дистанційно. Вже є підтвердження місцевої влади.

Що зараз відомо

Голова Волинської ОДА (ОВА) Юрій Погуляйко заявив, що через ранкові обстріли офлайн-навчання у школах області сьогодні буде призупинено. Також він закликав під час повітряної тривоги пройти у безпечне місце.

Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль написав, що 10 жовтня навчання в школах регіону переводять у дистанційний режим. Він заявив, що безпека дітей в пріоритеті.

Окрім того, голова Чернігівської ОДА (ОВА) В'ячеслав Чаус повідомив, що через терористичні атаки Росії від сьогоднішнього дня усі заклади освіти будуть працювати дистанційно.

Мер Львова Андрій Садовий також повідомив про запровадження онлайн-навчання. Зокрема, уроки мають розпочатися за годину після завершення тривоги. В місті вже зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури. Відповідні служби вже виїхали на місце.

Російські війська атакували також Київ. Наразі вже відомо про кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста, є постраждалі. Місцевих жителів закликають не виходити з укриттів, адже повітряна тривога триває на всій території країни.

Додамо, що міністр освіти і науки Сергій Шкарлет звернувся до усіх начальників ОВА та керівників закладів освіти. Він просить запровадити навчання у дистанційній формі до 14 жовтня.

"Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Безпека - понад усе! Життя і здоров'я кожного громадянина понад усе!

Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки під час сигналу "повітряна тривога", спускайтеся в укриття", - написав він.