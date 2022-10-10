Что известно о дронах RAM II UAV, на которые собирают Притула и Стерненко

10 октября после массированного обстрела Украины ракетами и дронами-камикадзе, Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили сбор под условным названием "Ви розлютили українців". Они начали собирать на дроны RAM II UAV.

Что известно о новой технике для мести российскому врагу – читайте ниже в материале Styler.

По словам волонтеров, начало сборов планировалось с 12 октября, но "бункерный урод внес свои коррективы".

"Будет бавовна. Будет больно. Чем больше соберем, тем больше их будет!!!" – пишут ребята.

На 16:50 (всего за несколько часов) было собрано 116 млн гривен.

Принять участие в мести можно по реквизитам:

ПриватБанк по ссылке

IBAN: UA173052990000026008046715893

PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

Монобанк Сергея Притулы по ссылке

Монобанк Сергея Стерненко по ссылке (карта: 5375411200871908)

Что известно о дронах RAM II UAV

RAM II UAV построены на базе одного из лучших украинских БПЛА – Лелека-100 от компании DEVIRO.

У беспилотника электрический двигатель, благодаря чему его почти не слышно во время работы. В компании заявляют, что RAM II может провести в воздухе почти час, пролетев до 30 километров. Он может нести на себе до 3 килограммов взрывчатки и попадать в цель с точностью до одного метра.

Скриншот: YouTube/STE - SpetsTechnoExport

Также у беспилотника есть Full HD-гиростабилизационная камера с 10-кратным оптическим зумом, что облегчает идентификацию цели.

Главной особенностью является активная система визуального отслеживания объекта, позволяющая зафиксировать цель в режиме реального времени, отслеживать ее перемещение и реагировать на нее.

Скриншот: YouTube/STE - SpetsTechnoExport

БПЛА может нести разные виды боеприпасов (в зависимости от задач):