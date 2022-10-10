Что известно о дронах RAM II UAV, на которые собирают Притула и Стерненко
10 октября после массированного обстрела Украины ракетами и дронами-камикадзе, Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили сбор под условным названием "Ви розлютили українців". Они начали собирать на дроны RAM II UAV.
Что известно о новой технике для мести российскому врагу – читайте ниже в материале Styler.
По словам волонтеров, начало сборов планировалось с 12 октября, но "бункерный урод внес свои коррективы".
"Будет бавовна. Будет больно. Чем больше соберем, тем больше их будет!!!" – пишут ребята.
На 16:50 (всего за несколько часов) было собрано 116 млн гривен.
Принять участие в мести можно по реквизитам:
ПриватБанк по ссылке
IBAN: UA173052990000026008046715893
PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
Монобанк Сергея Притулы по ссылке
Монобанк Сергея Стерненко по ссылке (карта: 5375411200871908)
Что известно о дронах RAM II UAV
RAM II UAV построены на базе одного из лучших украинских БПЛА – Лелека-100 от компании DEVIRO.
У беспилотника электрический двигатель, благодаря чему его почти не слышно во время работы. В компании заявляют, что RAM II может провести в воздухе почти час, пролетев до 30 километров. Он может нести на себе до 3 килограммов взрывчатки и попадать в цель с точностью до одного метра.
Скриншот: YouTube/STE - SpetsTechnoExport
Также у беспилотника есть Full HD-гиростабилизационная камера с 10-кратным оптическим зумом, что облегчает идентификацию цели.
Главной особенностью является активная система визуального отслеживания объекта, позволяющая зафиксировать цель в режиме реального времени, отслеживать ее перемещение и реагировать на нее.
Скриншот: YouTube/STE - SpetsTechnoExport
БПЛА может нести разные виды боеприпасов (в зависимости от задач):
- термобарический снаряд (предназначен для поражения целей внутри зданий и малой бронированной техники с людьми);
- противотанковый снаряд (для поражения труднобронированных целей на суше или в море);
- осколочно-фугасный снаряд (для поражения живой силы на открытом пространстве).
Напомним, что 10 октября утром Украина оказалась под массированными ракетными ударами.
Из-за атаки врага было приостановлено очное обучение в школах.