Що відомо про чоловіка Могилевської, якого вона тримає в таємниці

Шо відомо про обранця Наталії Могилевської

Валентин родом з Києва, однак багато років жив у США, де має свій бізнес.

Після 24 лютого 2022 року він повернувся на батьківщину і зайнявся волонтерством.

Наталія Могилевська з обранцем (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Так трапилось, що чоловік опинився в одній волонтерській команді з Наталею Могилевською.

"Він не військовий, але ми познайомилися в перші дні війни і вивезли величезну кількість дітей, людей, мою вагітну сестру на 8-му місяці вагітності. Я розповім історію нашого з ним знайомства, як тільки закінчиться війна", - ділилася артистка.

Також відомо, що коханий виконавиці значно старший за неї. Проте різниця у віці не стала перешкодою для кохання та взаєморозуміння пари.

Наталія Могилевська з обранцем (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Мені з ним не страшно, я вірю, що він фартовий. Він старший за мене і дуже красивий. У нього є зброя і він мене захищає", - розповідала Наталія в одному зі своїх інтерв’ю.

За словами виконавиці, вона вперше за довгий час по-справжньому щаслива в особистому житті.

Саме тому 48-річна знаменитість разом зі своєю другою половинкою на початку великої війни наважилися на усиновлення дітей, яким наразі 3,5 і 12 років. Звати їх Мішель та Софія.

Наталія Могилевська з дітьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Це сталося на самому початку війни. Коли ми з моїм чоловіком дуже багато їздили на фронт, до шпиталів, до дитбудинків, до переселенців. І ось цей весь жах тільки-тільки стався і ми прийняли таке рішення", - зізналась Наталія.

Що відомо про особисте життя співачки

Могилевська двічі була заміжня. Першим її чоловіком став бізнесмен Дмитро Чалий. В офіційному шлюбі вони перебували з 2004 по 2005 роки.

Через рік після розлучення вона знову вийшла заміж за бізнесмена Єгора Долініна.

З ним Наталія прожила до 2011 року. Однак у жодному зі шлюбів у неї не було дітей.