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Віктор Циганков замилував сімейним новорічним фото з синочком

Понеділок 01 січня 2024 21:50
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Віктор Циганков замилував сімейним новорічним фото з синочком Віктор Циганков з дружиною і сином (фото: instagram.com/viktortsygankov)
Автор: Дмитро Войналович

Український футболіст, вінгер іспанського клубу "Жирона" та національної збірної України Віктор Циганков у перший день 2024 року показав милі сімейні фото.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт зіркового футболіста.

На світлинах з Каталонії, які Віктор показав шанувальникам, спортсмен позує з коханою дружиною Романою і дитиною на фоні новорічної ялинки.

На іншій світлині Циганков тримає маленького сина Леона, який народився 23 березня 2023-го, на руках.

Також Віктор опублікував окремо фото сина.

Віктор Циганков замилував сімейним новорічним фото з синочкомВіктор Циганков замилував сімейним новорічним фото з синочкомВіктор Циганков замилував сімейним новорічним фото з синочком

Віктор Циганков замилував сімейним новорічним фото з синочком

Віктор Циганков замилував новорічними сімейними світлинами (фото: instagram.com/viktortsygankov)

У коментарях підписники Циганкова пишуть, що син екс-футболіста "Динамо" дуже схожий на свого татка в дитинстві.

  • Син дуже схожий на Віктора в дитинстві. 1 в 1!
  • Які ви красиві
  • Боже, ці очі дитячі, просто щось!
  • Боже мій, як Леон на батька схожий!

Додамо, що напередодні Віктор звернувся до своїх фоловерів з побажанням.

"Рік з великою кількістю змін. Як у футболі, так і в особистому житті. Сподіваюся, що наступний буде переможним для нашої країни у цій війні та успішним для клубу "Жирона". Я щиро бажаю цього. Бережіть один одного і нехай сила буде з вами", - написав футболіст.

Віктор Циганков замилував сімейним новорічним фото з синочкомВіктор Циганков замилував сімейним новорічним фото з синочкомВіктор Циганков замилував сімейним новорічним фото з синочком

Віктор Циганков (фото: instagram.com/viktortsygankov)

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська вперше показала свого коханого і розповіла, коли наважилася на удочеріння дівчаток.

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