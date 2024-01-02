Что известно о мужчине Могилевской, которого она держит в тайне

Что известно об избраннике Натальи Могилевской

Валентин родом из Киева, однако много лет жил в США, где имеет свой бизнес.

После 24 февраля 2022 года он вернулся на родину и занялся волонтерством.

Наталья Могилевская с избранником (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Так случилось, что мужчина оказался в одной волонтерской команде с Натальей Могилевской.

"Он не военный, но мы познакомились в первые дни войны и вывезли огромное количество детей, людей, мою беременную сестру на 8 месяце беременности. Я расскажу историю нашего с ним знакомства, как только закончится война", - делилась артистка.

Также известно, что любимый исполнительницы значительно старше ее. Однако разница в возрасте не стала помехой для любви и взаимопонимания пары.

Наталья Могилевская с избранником (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Мне с ним не страшно, я верю, что он фартовый. Он старше меня и очень красив. У него есть оружие и он меня защищает", - рассказывала Наталья в одном из своих интервью.

По словам исполнительницы, она впервые за долгое время по-настоящему счастлива в личной жизни.

Именно поэтому 48-летняя знаменитость вместе со своей второй половинкой в начале большой войны отважилась на усыновление детей, которым сейчас 3,5 и 12 лет. Зовут их Мишель и София.

Наталья Могилевская с детьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Это произошло в самом начале войны. Когда мы с моим мужем очень много ездили на фронт, в госпиталы, в детдомы, к переселенцам. И вот этот весь ужас только-только произошел и мы приняли такое решение", - призналась Наталья.

Что известно о личной жизни певицы

Могилевская дважды была замужем. Первым ее мужем стал бизнесмен Дмитрий Чалый. В официальном браке они состояли с 2004 по 2005 год.

Через год после развода она снова вышла замуж за бизнесмена Егора Долинина.

С ним Наталья прожила до 2011 года. Однако ни в одном из браков у нее не было детей.