Що насправді між Меган Маркл та принцом Гаррі. Астролог розсекретила, в кого "Печатка нещастя"

Стосунки Меган Маркл та принца Гаррі вважають дуже загадковими, адже вони майже нічого не розповідають про те, що насправді між ними. Втім, нерідки виникають чутки, що цей шлюб навряд чи можна назвати щасливим.

Ексколюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що вона зуміла зрозуміти про стосунки Меган та Гаррі з огляду на їхні гороскопи.

Меган Маркл та принц Гаррі - що вони приховують

"Меган має у своїй космограмі складну конфігурацію, яку називають не лише "Печаткою нещастя", але й "аспектом суворого вихователя". Вона робить людину жертвою, часом може викликати в неї песимізм, душевний смуток, тугу, погано впливати на її здоров’я", - розповіла астролог.

А ще ця "Печатка" може стати підґрунтям для підозрілості, жадібності, схильністю до брехні, страхів, розчарування, незадоволеності, дріб’язковості та надмірного педантизму. Вона ж зумовлює й постійну боротьбу з труднощами. Це, як зазначила Соловйова, одна з вказівок на не дуже щасливий шлюб або на шлюб за розрахунком.

"Водночас в герцогині присутні дві "Печатки щастя". Ці конфігурації значно пом’якшують дію "Печатки нещастя", завдяки чому жінка здатна відчувати повноту життя, радості, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримувати розширення соціальних можливостей", - пояснила експерт.

А у принца Гаррі, зазначає астролог, присутня така ж "Печатка нещастя", як і в Меган. Тому вони обидва у цих стосунках навчаються одне в одного чомусь кардинально новому для себе та разом отримують непростий досвід.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

"На жаль, в герцога "Печатки щастя" відсутні, тому потужний тиск своєї "Печатки нещастя" з вищеперерахованими наслідками він відчуватиме упродовж усього життя. Треба зазначити, що Гаррі сам по собі людина не конфліктна. А ось Меган - навпаки має підвищену конфліктність, що, до речі, багато чого пояснює у її спілкуванні з оточуючими", - заявила Соловйова.

"У стосунках між ними також підвищена конфліктність, причому ініціатором скандальних ситуацій стає дружина. Але між ними немає питань, які б не можна було б вирішити, тому в цьому випадку це не критичний показник", - додала вона.

Разом з тим, на думку астролога, Гаррі "дарує" своїй другій половинці потужну "Печатку нещастя". Через це в неї може виникати відчуття надмірного контролю, холодності, обмежень, їй може здаватися, що її чоловік хоче дистанціюватися від неї, відторгає її, вона може відчувати неповагу чи зневагу до себе.

Крім того, у Меган може з’являтись відчуття дискомфорту, недовіри та навіть принизливості свого становища. Також вона якимось чином може залежати від Гаррі.

"Ця конфігурація - одна з вказівок на можливе припинення тісного спілкування та розрив стосунків. Зазвичай першим йде той, хто дає "Печатку нещастя". У цьому випадку - це герцог Сассекський. У цих стосунках обидва не можуть повною мірою реалізувати себе за гендерним принципом: вона – як жінка, він – як чоловік. Між ними відсутній глибокий психологічний зв'язок, у них різні цінності, світогляд, погляди на майбутнє", - заявила астролог.

Що приховують Меган та Гаррі (фото: Getty Images)

"З погляду зиску або збитків від цих стосунків, то обидва втрачають щось на рівні психологізму, душевності, родинних зв’язків. Якщо пригадати, на що перетворились відносини обох з їхніми родичами, то все стає зрозумілим. Водночас вони піклуються один про одного та мають гарну сумісність на сексуальному рівні", - додала вона.

Соловйова нагадала, що у 2020 році пара офіційно відмовилась від виконання обов’язків членів королівської родини та остаточно переїхала до Санта-Барбари. І якщо з астрологічного погляду Лондон для Гаррі був нейтральним містом, то американське фешенебельне містечко стало для нього більш сприятливим на рівні самореалізації.

"Але й більш небезпечним у той самий час (не даремно він так серйозно ставиться до питань, пов’язаних з охороною, та вимогливо ставиться до рівня захисту на тих івентах, у яких бере участь сам і разом з Меган). А ось для Меган обидва місця проживання сприятливі. Але попри це скандали обов’язково і надалі залишаться постійними супутниками цього одіозного подружжя", - резюмувала вона.