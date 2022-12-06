Що важливо зробити домашнім тваринам взимку: це допоможе легше пережити морози

Як доглядати за тваринами

Взимку догляд за тваринами має бути особливо ретельним. Раціон має бути збалансованим, містити достатню кількість жирів та вітамінів.

Також важливо вчасно робити вакцинації та обробки від паразитів. Окрім того, теплий одяг (комбінезони, светри) та взуття обов‘язково потрібні у сильно морозну погоду.

Окрім того, не варто забувати мити лапи після прогулянок. Також не потрібно забувати про зону живота, геніталій та мордочки. У більшості випадків достатньо мити простою водою, для складних випадків можна використовувати шампунь.

Як правильно купати взимку

Фахівець каже, що повністю необхідно купати собак з використанням шампуню та поживного кондиціонера раз на місяць, котів - раз на 2-4 місяці.

Після цього важливо просушувати шерсть, щоб уникнути грибкових уражень шкіри. Для більшості порід достатньо часу, щоб шерсть просохла за ніч, при температурі не менш як +18°C.

Лікар зазначила, що тварин із густою шерстю необхідно сушити феном. Для собак є спеціальний фен-компресор, який не тільки сушить шерсть, а й вибиває з неї воду.

Окрім того, важливо захистити подушечки від реагентів за допомогою взуття або захисного воску для лап перед прогулянкою.

Взимку потрібно зволожувати складочки на мордочці у брахіцефалів (мопсів, бульдогів, пекінесів та інших схожих порід) та носика. Для цього можна використовувати мазі на основі вазеліну або спеціально призначений для цього віск чи бальзам