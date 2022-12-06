Что важно сделать домашним животным зимой: это поможет легче пережить морозы

Каждому человеку зимой необходим особый уход за кожей и волосами. Также и животные нуждаются в особом зимнем уходе. Тогда они будут сиять и иметь крепкое здоровье.
Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram.
Зимой уход за животными должен быть особенно тщательным. Рацион должен быть сбалансирован, содержать достаточное количество жиров и витаминов.
Также важно вовремя производить вакцинации и обработки от паразитов. Кроме того, теплая одежда (комбинезоны, свитера) и обувь обязательно нужны в сильно морозную погоду.
Кроме того, не стоит забывать мыть лапы после прогулок. Также не нужно забывать о зоне живота, гениталиях и мордашках. В большинстве случаев достаточно мыть простой водой, для сложных случаев можно использовать шампунь.
Специалист говорит, что полностью необходимо купать собак с использованием шампуня и питательного кондиционера раз в месяц, кошек - раз в 2-4 месяца.
После этого важно просушивать шерсть во избежание грибковых поражений кожи. Для большинства пород достаточно времени, чтобы шерсть просохла за ночь при температуре не менее +18°C.
Врач отметила, что животных с густой шерстью необходимо сушить феном. Для собак есть специальный фэн-компрессор, который не только сушит шерсть, но и выбивает из нее воду.
Кроме того, важно защитить подушечки от реагентов с помощью обуви или защитного воска для лап перед прогулкой.
Зимой нужно увлажнять складочки на мордашке у брахицефалов (мопсов, бульдогов, пекинесов и других схожих пород) и носика. Для этого можно использовать мази на основе вазелина или специально предназначенный для этого воск или бальзам.
Ранее мы сообщали, можно ли собак кормить кошачьим кормом.
Также ветеринар рассказывала, полезно ли собакам давать кости.