Что важно сделать домашним животным зимой: это поможет легче пережить морозы

Как ухаживать за животными

Зимой уход за животными должен быть особенно тщательным. Рацион должен быть сбалансирован, содержать достаточное количество жиров и витаминов.

Также важно вовремя производить вакцинации и обработки от паразитов. Кроме того, теплая одежда (комбинезоны, свитера) и обувь обязательно нужны в сильно морозную погоду.

Кроме того, не стоит забывать мыть лапы после прогулок. Также не нужно забывать о зоне живота, гениталиях и мордашках. В большинстве случаев достаточно мыть простой водой, для сложных случаев можно использовать шампунь.

Как правильно купать зимой

Специалист говорит, что полностью необходимо купать собак с использованием шампуня и питательного кондиционера раз в месяц, кошек - раз в 2-4 месяца.

После этого важно просушивать шерсть во избежание грибковых поражений кожи. Для большинства пород достаточно времени, чтобы шерсть просохла за ночь при температуре не менее +18°C.

Врач отметила, что животных с густой шерстью необходимо сушить феном. Для собак есть специальный фэн-компрессор, который не только сушит шерсть, но и выбивает из нее воду.

Кроме того, важно защитить подушечки от реагентов с помощью обуви или защитного воска для лап перед прогулкой.

Зимой нужно увлажнять складочки на мордашке у брахицефалов (мопсов, бульдогов, пекинесов и других схожих пород) и носика. Для этого можно использовать мази на основе вазелина или специально предназначенный для этого воск или бальзам.