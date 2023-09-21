Що варто знати кожній людині про групи крові: цікаві наукові факти

Які існують групи крові

Кров людини бере участь у всіх важливих процесах організму, зокрема у процесі терморегуляції, обміні речовині, регулюванні температури. Обсяг крові має становити близько 7-8% від загальної маси тіла – це 5-5,5 літрів крові.

Групи крові або, як їх називають вчені, типи крові, засновані на присутності або відсутності отриманих антигенних речовин на поверхні еритроцитів. Антигенними речовинами можуть бути вуглеводи, гліколіпіди, білки або глікопротеїни.

Систему груп крові відкрив 1900 року австрійський учений Карл Ландштейнер. За своє відкриття він був удостоєний Нобелівської премії.

Існує 4 основні групи крові: О, А, В та АВ.

Група крові А - наявність антигену А в еритроцитах та антитіл анти-В у плазмі.

Група крові B - наявність антигену B в еритроцитах та антитіл анти-А в плазмі.

Група крові AB - наявність антигену A та B на еритроцитах та відсутність антитіл.

Група крові O - відсутність антигену А і В в еритроцитах та наявність антитіл анти-А та анти-В у плазмі.

Також є два резуси: позитивний та негативний. Таким чином кров можна розділити на 8 груп: А+, А-, В+, В-, АВ+, АВ-, О+, О-.

В Україні також позначають групи крові римськими цифрами:

О - I

A - II

B - III

AB - IV

Організм людини сприймає тільки свою групу крові або схожу, тому при переливанні має велике значення, яку можна використовувати кров.

Таблиця сумісності за групами крові (скриншот)

Цікаві факти про групи крові

1. У новонародженої дитини у всьому тілі міститься лише одна чашка крові, а у дорослої людини всередині циркулює від 4 до 5 л крові.

2. Група крові впливає на особистість людини, наприклад, на фертильність та жир на животі. Жінки з групою крові Про частіше стикаються із проблемами фертильності.

3. Еритроцити, що не містять на своїй поверхні ні антигенів А, ні, зазвичай виявляються у людини з групою крові Про.

4. Будь-яка людина з хорошим здоров'ям, нормальною вагою та віком від 17 років може здавати кров кожні 3-4 місяці.

5. Щорічно завдяки переливанню крові рятують понад 4,5 млн людей.

6. Неможливо заразитися СНІДом або іншим інфекційним захворюванням при здачі крові. Така здача крові займає лише 15 хвилин.

7. Переливання крові іншої групи, яка не підходить пацієнту, може спричинити проблеми зі здоров'ям.

8. Група крові АВ, яка вважається унікальною, оскільки пацієнти можуть приймати будь-яку іншу групу. Але така група зустрічається найрідше - вона має 1% жителів Землі.

9. Для донорства вважається найуніверсальнішою група О+, оскільки вона зустрічається найчастіше, з такою групою близько 37-40% населення. А ось О – зустрічається значно рідше, вона у 6-7% населення.

10. Групи А+ та А – має всього 10-15% населення, а групи В+ та В – має менше ніж 10% жителів планети.

11. Група крові успадковується генетично від батьків, також як колір очей та волосся. Група крові у дитини може бути такою самою, як у мами або як у тата.

12. 33% усіх донорів світу – це жінки

14. Після донорства крові повернутись до нормального способу життя можна вже через добу. Фізичні навантаження мають бути помірними, а харчування – збалансованим.

15. Житель Австралії Джеймс Харрісон потрапив до книги рекордів Гіннеса, оскільки завдяки його донорству врятували життя понад 2000 немовлят. Його кров збагачена спеціальними антитілами, стійкими до антигену D резус-фактора.

16. Люди, які регулярно здають кров, живуть у середньому на 5 років довше.

17. Американський натуропат Пітер Д`Адамо у книзі "Дієта за групою крові" розповів, що для кожної групи є своя система харчування. Проте вчені з його доводами не погоджуються, оскільки наукових підтверджень цих фактів немає. І поліпшення здоров'я при харчуванні по групах крові пояснюється дуже просто - у рекомендаціях є загальні принципи здорового харчування.