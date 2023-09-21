Что стоит знать каждому человеку о группах крови: интересные научные факты

Какие существуют группы крови

Кровь человека участвует практически во всех важных процессах организма, в том числе в процессе терморегуляции, обмене веществе, регулировании температуры. Объем крови должен составлять около 7-8% от общей массы тела - это 5-5,5 литров крови.

Группы крови или как их называют ученые, типы крови, основаны на присутствии или отсутствии полученных антигенных веществ на поверхности эритроцитов. Антигенными веществами могут быть углеводы, гликолипиды, белки или гликопротеины.

Систему групп крови открыл в 1900 году австрийский ученый Карл Ландштейнер. За свое открытие он был удостоен Нобелевской премии.

Существует 4 основных группы крови: О, А, В и АВ.

Группа крови А - наличие антигена А в эритроцитах и ​​антител анти-В в плазме.

Группа крови B - наличие антигена B в эритроцитах и ​​антител анти-А в плазме.

Группа крови AB - наличие антигена A и B на эритроцитах и ​​отсутствие антител.

Группа крови O - отсутствие антигена А и В в эритроцитах и ​​наличие антител анти-А и анти-В в плазме.

Также есть два резуса: положительный и отрицательный. Таким образом, кровь можно разделить на 8 групп: А+, А-, В+, В-, АВ+, АВ-, О+, О-.

В Украине также обозначают группы крови римскими цифрами:

О - I

A - II

B - III

AB - IV

Организм человека воспринимает только свою группу крови или схожую, поэтому при переливании имеет большое значение, какую кровь можно использовать.

Таблица совместимости по группам крови (скриншот)

Интересные факты о группах крови

1. У новорожденного ребенка во всем теле содержится всего одна чашка крови, а у взрослого человека внутри циркулирует от 4 до 5 л крови.

2. Группа крови влияет на личность человека, например, на фертильность и жир на животе. Женщины с группой крови О чаще сталкиваются с проблемами фертильности.

3. Эритроциты, не содержащие на своей поверхности ни антигенов А, ни В, обычно обнаруживаются у человека с группой крови О.

4. Любой человек с хорошим здоровьем, нормальным весом и возрастом от 17 лет может сдавать кровь каждые 3-4 месяца.

5. Ежегодно благодаря переливанию крови спасают более 4,5 млн человек.

6. Невозможно заразится СПИД или другим инфекционным заболеванием при сдаче крови. Такая сдача крови занимает всего 15 минут.

7. Переливание крови другой группы, которая не подходит пациенту, может привести к проблемам со здоровьем.

8. Группа крови АВ, которая считается уникальной, так как пациенты могут принимать любую другую группу. Но такая группа встречается реже всего - она есть у 1% жителей Земли.

9. Для донорства считается самой универсальной группа О+, так как она встречается чаще всего, с такой группой около 37-40% населения. А вот О - встречается значительно реже, она у 6-7% населения.

10. Группы А+ и А - имеет всего 10-15% населения, а группы В+ и В - имеет менее 10% жителей планеты.

11. Группа крови наследуется генетически от родителей, также как цвет глаз и волос. Группа крови у ребенка может быть такой же, как у мамы или как у папы.

12. 33% всех доноров мира - это женщины

14. После донорства крови вернуться к нормальному образу жизни можно уже через сутки. Физические нагрузки должны быть умеренными, а питание - сбалансированным.

15. Житель Австралии Джеймс Харрисон попал в книгу рекордов Гиннеса, так как благодаря его донорству спасли жизнь более 2000 младенцев. Его кровь обогащена особыми антителами, устойчивыми к антигену D резус-фактора.

16. Люди, которые регулярно сдают кровь, живут в среднем на 5 лет дольше.

17. Американский натуропат Питер Д`Адамо в книге "Диета по группе крови" рассказал, что для каждой группы есть своя система питания. Однако ученые с его доводами не согласны, так как научных подтверждений данных фактов нет. И улучшение здоровья при питании по группам крови объясняется очень просто - в рекомендациях есть общие принципы здорового питания.