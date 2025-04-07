Що не варто казати у відповідь на "дякую": фраза, яку час викинути з лексикону

Більшість із нас автоматично відповідає на "дякую" фразою "нема за що". Проте мовознавці та психологи попереджають: така відповідь - це більше, ніж просто формальність. Чому не варто її вживати у спілкуванні?
Яке значення має відповідь "нема за що", чому не варто так відповідати й чим можна її замінити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Фраза "нема за що" здається ввічливою, але насправді:
Знецінює допомогу або вчинок. Людина дякує, бо для неї це щось означає. А ти кажеш, що це - дрібниця.
Розриває емоційний зв'язок. Замість того щоб продовжити діалог, ця фраза його закінчує.
Несе відтінок радянської шаблонності. Це фраза-автомат, без душі. Словесна "відписка".
Натякає, що вдячність недоречна. Мовляв, не варто дякувати за щось таке просте. Але хто визначає, що "просто"?
Замість холодного "нема за що" краще використати живу, теплу фразу:
Будь ласка - класика, яка працює завжди
Радий був допомогти - звучить щиро й людяно
На здоров'я - доброзичливо й по-домашньому
Звертайся ще - відкриває двері до подальшого спілкування
Мені було приємно це зробити - додає емоції й взаємності
Ці відповіді підтверджують твою причетність, залишають контакт відкритим і посилюють взаємну повагу.
Лінгвісти наголошують, що мова формує ставлення. Відповідь на вдячність - це не просто ритуал, а спосіб підтримати людяність у повсякденному спілкуванні.
Психологи додають, що емоційна взаємність у дрібницях зміцнює довіру між людьми. Фраза "нема за що" на перший погляд, виглядає ввічливою, але може неусвідомлено знижувати власну значущість. Тому варто відповідати так, щоб не закрити, а підтримати зв’язок.
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Під час написання матеріалу використані джерела: movnyjstandart.in.ua, Довідник сучасного мовлення, Онлайн довідник з української мови.