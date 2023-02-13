Що не варто дарувати на День Святого Валентина: список невдалих подарунків для чоловіків та жінок

Завтра весь світ відзначатиме день усіх закоханих, а отже, часу на покупку подарунка залишилося зовсім небагато. Вгадати своєму партнерові з презентом у такий день часом буває дуже складно.

Що категорично не можна дарувати в день усіх закоханих своїй половинці – читайте у матеріалі нижче.

Що не можна дарувати жінкам

Кухонне приладдя. Якщо жінка вашого серця не попросила вас сама про будь-який предмет для кухні, то такий подарунок однозначно табу. Каструля, сковорідка або дрібна кухонна техніка може образити вашу обраницю та натякати на неприємні для неї речі.

Косметика. Для покупки такого предмета вам знадобиться професійний експерт. І бажано не з магазину, а той, хто знає вашу кохану жінку – мама чи подруга. Або ж у вас є чітка картинка та назва того, що потрібно купити. В інших випадках ризикувати не варто, 99%, що ви не вгадаєте. Не даруйте дзеркала чи манікюрні набори – це погана прикмета.

Спідня білизна. Тут як у ситуації з косметикою - або ви знаєте, що саме потрібно і точні розміри, або у вас є помічник. Пам'ятайте, що у жінок об'єми та смаки можуть змінюватися часто, тому варто уточнити напередодні свята, щоб не схибити. Бо так і до скандалу недалеко.

Гроші. Певна сума в конверті або переказ на картку та коментар "купи собі щось сама" - образа гарантована.

Найуніверсальніший подарунок на день Святого Валентина – квіти, солодощі, милі сувеніри – тут зробити помилку складніше. Чоловікам лише потрібно знати смаки своєї коханої. А зробити презент неповторним допоможуть подарункові сертифікати, похід до ресторану, квитки до театру чи кіно.

Що не можна дарувати чоловікам

Вгадати чоловікам із подарунком на День Святого Валентина дещо простіше, ніж жінкам. Але і тут є кілька підводних каменів, які варто уникати.

Засоби для гоління. Це так банально, що може спричинити не просто прикрість, а справжню образу. Не даруйте бритви, креми, туалетну воду та інші речі. Такий подарунок можна зробити будь-якого іншого дня і навіть без жодного приводу. Одеколон – лише в тому випадку, якщо ви знаєте точну назву.

Інструменти чи предмет для хобі. Якщо у вас немає точних параметрів вудки чи конкретного замовлення на електропилу – не ризикуйте. Вгадати самостійно предмет та його конфігурації – таке ж складне завдання, як чоловікові вибрати вам помаду. У крайньому разі – ви запам'ятали, як виглядає набір викруток і хочете ризикнути.

Тапочки та халати. Ці предмети не можна дарувати на будь-яке свято, не тільки в день закоханих. У цей же список входять рушники та будь-яке приладдя для душу.

Шкарпетки, труси та майки. Ні, ні, і ще раз ні. Навіть якщо шкарпетки з каченятами, а на майці намальований герой Marvell. На день усіх закоханих таке дарувати не варто.

Годинник. На жаль, і цей предмет – невдалий вибір. Годинник не варто дарувати в принципі, це вважається поганою прикметою.

Канцтовари. Новий щоденник у дорогій шкіряній палітурці стане чудовим подарунком тільки в тому випадку, якщо ви впевнені, що ваш партнер про таке мріяв. Але загалом, будь-які канцтовари на день закоханих – чіткий знак, що у вас відсутня фантазія.