Забудьте про шкарпетки: що цікавого подарувати хлопцю на 14 лютого

Напередодні 14 лютого всі закохані починають думати над подарунками для своєї половинки. Часом це може бути дещо складно, особливо якщо ваш партнер чи партнерка ніяк не натякає.

Ідеї подарунків для хлопця на день Святого Валентина - читайте в матеріалі Styler.

Гаджети

Важко уявити життя сучасної людини без смартфона або інших пристроїв. Тож це завжди буде хорошим подарунком для будь-якої статі.

Подаруйте своєму хлопцеві ігрову приставку, навушники, гарнітуру для комп'ютера або веб-камеру. Якщо йому подобається знімати відео або робити фото, чудовим варіантом може стати звичайна камера. Не прогадаєте також і з електричною зубною щіткою чи станком для гоління.

Аксесуари для авто

Якщо ваш хлопець їздить за кермом і любить машини, тоді виберіть щось із цієї сфери. Ось декілька ідей, що може знадобитися в машині:

навігатор

термочашка

відеореєстратор

автохолодильник

пилосос для авто

дорожня подушка

тримач для телефона

валіза з інструментами

контейнер для їжі з зарядкою

Враження та емоції

Якщо не знаєте, що дарувати, обирайте емоції та спогади. Це завжди вдалий подарунок, тому що про нього людина згадуватиме тривалий час. До того ж у вас є широкий вибір на будь-який смак і гаманець.

Даруючи враження, можна обрати майстер-клас, активний або пасивний відпочинок, дегустацію напоїв чи страв тощо. Таким чином ви отримаєте новий досвід, подаруєте партнеру емоції та якісно проведете час разом.

Парфуми

Жінки люблять, щоб від чоловіка приємно пахло. Тож чому б не обрати цей запах самостійно? Звісно, може бути складно дібрати парфуми без чоловіка, тому довіртеся своєму смаку.

Йому буде приємно, що ви витратили багато часу, добираючи аромат саме для нього.

Набір дорогого алкоголю

Якщо ваш чоловік вживає алкоголь у помірній кількості, подаруйте йому набір якісного алкоголю з келихами для нього. Доповнити набір можна плиткою хорошого чорного шоколаду.

А якщо ваш коханий курить сигарети, покладіть у коробку декілька справжніх сигар. Поціновувачі знаються на них.

Аналогічний набір можна зробити з кавою або чаєм, якщо чоловік не п'є спиртного. Це також буде хорошим і корисним подарунком.

Парні прикраси

Якщо ваш хлопець носить деякі прикраси (каблучка або підвіска для чоловіків), тоді замовте парні ювелірні вироби з гравіюванням важливої дати, слова або просто символом вашого кохання.

Кожного разу коли ви будете дивитеся на прикрасу, будете згадувати один про одного. Це дуже романтичний і милий подарунок.