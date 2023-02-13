Что не стоит дарить на День Святого Валентина: список неудачных подарков для мужчин и женщин

Завтра весь мир будет отмечать день всех влюбленных, а значит времени на покупку подарка осталось совсем немного. Угадать своему партнеру с презентом в такой день порой бывает очень сложно.

Что категорически нельзя дарить в день всех влюбленных своей половинке - читайте в материале ниже.

Что нельзя дарить женщинам

Кухонные принадлежности. Если дама вашего сердца не попросила вас сама о каком-либо предмете для кухни, то такой подарок однозначно табу. Кастрюля, сковородка или мелкая кухонная техника может обидеть вашу избранницу и намекать на неприятные для нее вещи.

Косметика. Для покупки такого предмета вам точно понадобиться профессиональный эксперт. И желательно не из магазина, а тот, кто знает вашу любимую женщину - мама или подруга. Или же у вас есть четкая картинка и название того, что нужно купить. В иных случаях рисковать не стоит, 99%, что вы не угадаете. Не дарите зеркала или маникюрные наборы - это плохая примета.

Нижнее белье. Тут как в ситуации с косметикой - либо вы точно знаете, что именно нужно и точные размеры, либо у вас есть помощник. Помните, что у женщин объемы и вкусы могут меняться часто, поэтому стоит уточнить накануне праздника, чтобы не промахнуться. А то так и до скандала недалеко.

Деньги. Определенная сумма в конверте или перевод на карту и комментарий "купи себе что-то сама" - обида гарантирована.

Самый универсальный подарок на день Святого Валентина - цветы, сладости, милые сувениры - тут сделать ошибку сложнее. Мужчинам лишь нужно знать вкусы своей любимой. А сделать презент неповторимым помогут подарочные сертификаты, поход в ресторан, билеты в театр или кино.

Что нельзя дарить мужчинам

Угадать мужчинам с подарком на День Святого Валентина несколько проще, чем женщинам. Но и тут есть несколько подводных камней, которые стоит избегать.

Средства для бритья. Это так банально, что может вызвать не просто огорчение, а настоящую обиду. Не дарите бритвы, кремы, туалетную воду и прочие нужные вещи. Такой подарок можно сделать в любой другой день и даже без всякого повода. Одеколон - только в том случае, если вы знаете точное название.

Инструменты или предмет для хобби. Если у вас нет точных параметров удочки или конкретного заказа на электропилу - не рискуйте. Угадать самостоятельно предмет и его конфигурации - такая же сложная задача, как мужчине выбрать вам помаду. В крайнем случае - вы запомнили, как выглядит набор отверток и хотите рискнуть.

Тапочки и халаты. Эти предметы нельзя дарить на любой праздник, не только в день всех влюбленных. В этот же список входят полотенца и любые принадлежности для душа.

Носки, трусы и майки. Нет, нет и еще раз нет. Даже если носки с утятами, а на майке нарисован герой Marvell. На день всех влюбленных такое дарить не стоит.

Часы. Увы, и этот предмет - неудачный выбор. Часы не стоит дарить в принципе, это считается плохой приметой.

Канцтовары. Новый ежедневник в дорогом кожаном переплете станет отличным подарком только в том случае, если вы уверены, что ваш партнер о таком мечтал. Но в целом, любые канцтовары на день влюбленных - четкий знак, что у вас отсутствует фантазия.